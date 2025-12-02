All’Ospedale Infermi nasce la nuova Stroke Unit per la cura dell'ictus

La nuova unità medica garantirà interventi h24 e cure specialistiche

L’Ospedale Infermi di Rimini vede arricchirsi la sua dotazione di servizi con la Stroke Unit, un’attivazione che rappresenta un passo decisivo per garantire ai cittadini gli standard assistenziali previsti dalla Regione.

Si tratta di un’unità specialistica dedicata alla diagnosi e al trattamento dell’ictus cerebrale (ischemia, dovuta alla chiusura di un’arteria, ed emorragia, causata dalla rottura di un’arteria) sin dalle primissime ore dall’esordio, dunque un presidio fondamentale nella rete tempo-dipendente regionale, che consente interventi rapidi, coordinati e altamente qualificati su una patologia che in Italia rappresenta la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità. La Stroke Unit è un reparto ad alta intensità assistenziale, dotato di un team multidisciplinare formato specificamente nella gestione dell’ictus (neurologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti) e di protocolli avanzati che permettono l’individuazione precoce come pure l’intervento rapido, coordinato ed efficace così da garantire un approccio completo alla diagnosi e al trattamento. In tal senso dispone di monitoraggio multiparametrico continuo e strumenti per la diagnosi delle complicanze per consentire trattamenti tempestivi e poi per l’avvio precoce della riabilitazione.

Proprio per le sue caratteristiche la letteratura internazionale, supportata dagli stessi dati PNE, ha ormai ampiamente dimostrato che la Stroke Unit è il setting più appropriato per la gestione dell’ictus cerebrale e delle sue complicanze: infatti i pazienti trattati in Stroke Unit presentano una mortalità inferiore, una minore disabilità residua e maggiori probabilità di recupero funzionale rispetto a quelli ricoverati in reparti a gestione non neurologica.

Recependo pienamente le indicazioni provenienti da tali evidenze scientifiche, nel 2021 la Regione Emilia-Romagna ha deliberato l’istituzione di Stroke Unit neurologiche attive H24 secondo il modello organizzativo Hub & Spoke (alcune di 1° e altre di 2° livello). La Direzione Generale dell’AUSL della Romagna ha recepito tale disposizione e reso disponibili le risorse necessarie per attivare la Stroke Unit anche all’Ospedale Infermi.

La Stroke Unit di Rimini, che afferisce alla Uoc di Neurologia diretta dal dottor Claudio Callegarini, è situata al quarto piano del Dea, in un setting di terapia intensiva neurologica di 4 letti, che garantisce monitoraggio continuo, personale dedicato e protocolli clinici specifici, operando con percorsi diagnostico-terapeutici avanzati studiati per ridurre i tempi di intervento e migliorare gli esiti clinici. I percorsi assistenziali vengono definiti in costante concerto con il 118, il Pronto Soccorso, le Neuroradiologie diagnostiche e interventistica e sotto il coordinamento delle Direzioni medica e infermieristica.

Dalla sua attivazione (il 1° luglio) sono 91 i pazienti trattati dalla Stroke Unit dell’Ospedale Infermi (dati al 15 novembre scorso).