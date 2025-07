Alluvioni del maggio 2023, il Commissario Curcio atteso a Rimini

Mercoledì 2 luglio alle 9.30 incontro nella sede della Provincia

Mercoledì 2 luglio alle ore 9.30, nella Sala Pironi della sede della Provincia di Rimini in Corso d’Augusto 231, si terrà un incontro con il commissario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio.

L’incontro, convocato dal presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, segue l’entrata in vigore del Decreto Legge 7 maggio 2025, n. 65 “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”.

Sono stati invitati i sindaci e i tecnici dei 27 Comuni della provincia e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.