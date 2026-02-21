Alta Valmarecchia, il Gruppo acquaChiara diventa associazione: la Aovam preziosa "alleata"

AcquaChiara ufficializza il proprio percorso e guarda alla prevenzione

Il Gruppo acquaChiara, nato in Alta Valmarecchia, ha sentito la necessità di uscire allo scoperto e di farsi conoscere da un pubblico più vasto, avviando un percorso di apertura e condivisione che segna una nuova fase della propria crescita. Dopo un periodo di consolidamento interno e di definizione degli obiettivi, il gruppo ha deciso di compiere un passo importante verso l’esterno, raccontando la propria identità, i propri valori e la propria visione costituendosi in una associazione riconosciuta.

"Importante energia è stata data dalla grande manifestazione di affetto e di riconoscenza che hanno avuto le tante persone che si sono avvicinate nelle occasioni pubbliche al nostro gruppo", sottolineano.

"Questo passo è stato per noi molto importante perché ci ha rafforzato nell'idea di avere un senso di responsabilità nonché etico nei confronti del nostro territorio. Uno degli obiettivi più importanti del nostro gruppo è il presidio sul day hospital oncologico presso l'ospedale di Novafeltria punto di riferimento importantissimo e vitale per le tante persone che affrontano la malattia. Grande alleata della nostra associazione è stata l'Aovam, che ci ha sempre sostenuto e continua a sostenerci in tutte le nostre iniziative", spiegano le volontarie.

"Nel cercare le modalità con le quali potevamo offrirci al sociale - raccontano - ci siamo confrontate con le altre realtà che da tempo lavorano nel volontariato. Da questa collaborazione sono nate iniziative che ci hanno piacevolmente coinvolte. Quindi siamo state invitate a partecipare al congresso Le breast unit della Romagna incontrano le associazioni, promosso dalla senologia del territorio romagnolo, mentre con i medici dell'Unità Operativa Prevenzione Oncologica di Rimini e Crisalide stiamo affrontando un percorso di comunicazione sulla prevenzione dei tumori e screening con gli alunni delle classi quinte nell'istituto Tonino Guerra di Novafeltria".