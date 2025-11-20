Altri due nuovi voli dall'aeroporto di Rimini: arrivano i collegamenti con Sofia e Katowice

Prosegue il sodalizio tra Airiminum e Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea scelta quest’anno da oltre 19 milioni di passeggeri in Italia, e AIRiminum, la società di gestione dell’Aeroporto "Federico Fellini", annuncia il lancio di due nuove rotte dirette da Rimini verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. Questa duplice espansione è volta a intensificare la connettività tra l'Italia e l'Europa Centro-Orientale, rispondendo alla crescente domanda di viaggi leisure e business. I biglietti per entrambe le rotte sono già disponibili per l'acquisto su wizzair.com e sull’app ufficiale Wizz a partire da 24,99 euro. I voli saranno operati con aeromobili della famiglia Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato, a conferma dell'impegno della compagnia ad offrire un'esperienza di viaggio di alta qualità a prezzi convenienti.

La prima delle nuove due rotte è la Rimini-Sofia, al via il 31 marzo 2026 con tre voli a settimana (martedì, giovedì e sabato). La seconda è Rimini - Katowice: il collegamento partirà l’8 giugno 2026 e opererà due volte a settimana, ogni Lunedì e Venerdì.

"L'apertura delle rotte verso Katowice e Sofia non solo amplifica la scelta per i viaggiatori italiani, ma supporta attivamente il turismo bidirezionale verso la Riviera Romagnola, confermando l'attrattiva del territorio per il mercato dell'Europa Centro-Orientale. L’annuncio delle due nuove connessioni arriva pochi giorni dopo quello della Rimini-Budapest che opererà dal prossimo 8 giugno tre volte alla settimana, Lunedì, Mercoledì e Venerdì, con tariffe a partire da 31,99 euro", spiega Airiminum in una nota.

Questo ampliamento risulta strategico, viste le ottime performance registrate sulla Riviera Romagnola nel 2025: oltre 71mila passeggeri prenotati (+18% rispetto al 2024), un incremento della puntualità del 16% e un tasso di completamento del 100% (0 voli cancellati). Il potenziamento delle connessioni Wizz Air contribuisce in modo decisivo alla crescita del turismo internazionale, con nuovi collegamenti che si confermano leve chiave per l’attrattività del territorio.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare un ulteriore, significativo doppio annuncio su Rimini. La città si sta rivelando un pilastro importante per la nostra espansione strategica in Italia: queste nuove rotte verso Katowice e Sofia arrivano, infatti, pochi giorni dopo l'introduzione del collegamento con Budapest, rafforzando ulteriormente il ruolo di Rimini come snodo chiave tra l'Italia e l'Europa Centro-Orientale. Il nostro impegno rimane inalterato: offrire tariffe ultra-accessibili, più scelta e un'esperienza di viaggio di alta qualità per continuare a connettere l'Italia con il resto d'Europa e oltre. Let’s WIZZ sempre di più, Rimini!”.

Leonardo Corbucci, amministratore delegato Airiminum, aggiunge: “Siamo entusiasti di annunciare le due nuove rotte di Wizz Air per la Summer 2026: Sofia e Katowice. Questo ulteriore passo avanti nel consolidamento della partnership tra Wizz Air e il Fellini, con 4 destinazioni servite, evidenzia una prospettiva di crescita significativa già a partire dalla Summer 2026. L’obiettivo comune nel nuovo accordo pluriennale è continuare a crescere insieme in maniera importante. Il volo per Sofia, operativo sull’intera stagione estiva, apre il nostro aeroporto a un mercato in espansione e collega la Romagna a un’altra affascinante capitale europea, arricchendo il “network di capitali” dello scalo. Katowice diventa invece il terzo collegamento diretto con la Polonia, un Paese che negli ultimi anni si è dimostrato sempre più strategico per la Riviera Romagnola e che gli operatori turistici apprezzano oramai da anni per l’elevata qualità e il grande potenziale di sviluppo. Queste nuove rotte rafforzeranno ulteriormente la connettività internazionale del territorio, sostenendo lo sviluppo di flussi turistici sempre più consistenti e contribuendo alla crescita complessiva dell’attrattività della Romagna”.

“Si allarga di settimana in settimana la rete di collegamenti europei del Fellini -commenta l’assessora regionale a turismo, commercio e sport Roberta Frisoni - con cui la Regione e il territorio stanno lavorando in stretta sinergia. Proprio ieri la promozione turistica regionale è rientrata dal Workshop itinerante b2b Buy Italy, tenutosi a Varsavia, che ha visto la presenza di compagnie aeree, tour operator e giornalisti, un’importante opportunità per il mercato polacco. l collegamenti aerei sono la base su cui si fonda il Progetto di comunicazione e internazionalizzazione che stiamo portando avanti con i Comuni della Provincia di Rimini".

“Rimini continua a rafforzare il proprio ruolo di porta d’accesso internazionale – dichiara il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e l’annuncio di questi due nuovi collegamenti Wizz Air per la prossima primavera-estate rappresenta un segnale concreto della crescita del nostro aeroporto e dell’attrattività del territorio. Sono rotte che ampliano le opportunità di scambio turistico ed economico e che danno ulteriore sostanza alla collaborazione fra Airiminum, APT Servizi e i Comuni della Riviera nel percorso di sviluppo dello scalo riminese. Dopo un’estate caratterizzata dall’arrivo di numerosi vettori stranieri e in vista dell’importante appuntamento di Routes Europe 2026, questi nuovi voli confermano la direzione intrapresa: un sistema turistico sempre più internazionale, capace di dialogare con mercati dinamici come quelli dell’Est Europa, che negli ultimi anni stanno mostrando un trend di crescita costante e importante. Rimini si presenta così più vicina, più accessibile e più competitiva, pronta ad accogliere nuove opportunità per cittadini, imprese e visitatori. È un'altra, positiva riprova che l'investimento che il Comune di Rimini dal 2024 sta facendo sulla promozione internazionale attraverso lo scalo Fellini porta risultati concreti e tangibili per l'intero tessuto socio economico riminese”.

L’espansione a Rimini riflette il più ampio percorso di crescita della compagnia lungo la penisola. L’Italia, dove Wizz Air è terzo vettore per quota di mercato (9%), è il primo mercato per numero di passeggeri trasportati sull’intera rete internazionale della compagnia, con quasi 85.000 voli da e per l’Italia nel solo 2025, oltre 245 rotte attive in 32 Paesi e 19 milioni di passeggeri trasportati (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024). Attualmente, Wizz Air opera su 27 aeroporti italiani in totale e offre quest’anno oltre 23 milioni di posti. La compagnia ha attualmente 29 aeromobili allocati nelle 5 basi sul territorio nazionale.