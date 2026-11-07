Primo Soccorso Alunni a scuola di manovre salvavita, l'iniziativa a Santarcangelo con l'Associazione Ultrasuoni

oinvolte le classi quinte delle scuole primarie Pascucci e Ricci in un percorso dedicato alla disostruzione delle vie aeree e al funzionamento del 118/112

Si è concluso con una significativa partecipazione il ciclo formativo legato al “Progetto P.A.I.T. – Arriva In Tempo”, iniziativa ideata per divulgare la cultura del primo soccorso e le corrette manovre di disostruzione delle vie aeree da soffocamento, a partire dai banchi di scuola. Gli incontri, tenutisi tra fine ottobre e la prima metà di novembre, hanno visto come protagonisti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria Pascucci di Santarcangelo di Romagna e della Scuola Primaria Ricci di San Vito, che hanno partecipato a un percorso interattivo di due ore, scoprendo da vicino il funzionamento del sistema di emergenza territoriale 118/112. Gli alunni hanno sperimentato con grande serietà le manovre di disostruzione su manichini didattici e sono saliti a bordo di un'ambulanza per comprenderne le strumentazioni e superare ogni timore verso i mezzi di soccorso. L’iniziativa, concepita dall’Associazione Culturale no-profit Ultrasuoni Rimini con l'obiettivo di tradurre la solidarietà in azioni concrete di prevenzione sanitaria per la comunità, ha trovato una risposta calorosa da parte di tutto il corpo docente e delle famiglie. "Un ringraziamento sincero va a tutto il coordinamento delle insegnanti dei plessi Pascucci e Ricci – sottolineano i promotori dell'Associazione Ultrasuoni – per la preziosa disponibilità, l'accoglienza e la sensibilità dimostrata verso un tema così delicato. Offrire a queste classi l'opportunità di confrontarsi con le basi del soccorso significa formare cittadini più consapevoli, capaci di diffondere queste buone pratiche anche all'interno delle loro famiglie e nella vita quotidiana". Il progetto ha visto la fondamentale sinergia operativa con la Croce Bianco Azzurra Pubblica Assistenza. "Un plauso sentito va al presidente Dr. Gian Luca Mazza e a tutti i volontari scesi in campo con dedizione, professionalità e un linguaggio empatico, capace di coinvolgere i più piccoli con chiarezza e delicatezza. Un ringraziamento doveroso va inoltre a Control Room Srl, che con il proprio supporto ha creduto fermamente nel valore sociale ed educativo dell'iniziativa", aggiungono dall'Associazione Ultrasuoni.

"Visti gli ottimi riscontri e l'efficacia del format, confermiamo la nostra piena disponibilità a riproporre il modulo informativo P.A.I.T. in altri istituti scolastici del circondario o in contesti associativi del territorio riminese che ne facciano richiesta. Invitiamo le scuole e le realtà interessate a contattare noi o la Croce Bianco Azzurra per ricevere informazioni e concordare una sessione formativa", chiosano dall'associazione.