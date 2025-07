Ambiente ed ecologia, la GmmChallenge25 regala a Rimini 300 piante nettarifere

L'obiettivo è creare un ambiente ideale per gli insetti impollinatori favorendo la biodiversità

La sfida green de La Grande Macchina del Mondo, il progetto di educazione ambientale del Gruppo Hera, che ha chiamato all’azione tutti, famiglie, cittadini, classi, studenti, per regalare piante al Pianeta ha avuto un grande e inaspettato successo, che conferma la grande attenzione verso la salute della Terra.

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e contribuito concretamente alla sfida green (la #GmmChallenge25), condividendo oltre mille azioni green/ecologiche che fanno bene al Pianeta sui social o grazie all’invio del form sul sito, sarà realizzata un’Oasi verde a pochi passi dal centro di Rimini per rigenerare l’area creando un habitat ideale per gli insetti impollinatori.

L’obiettivo, infatti, era mettere a dimora fino a un massimo di 300 alberi (a fronte di almeno 600 azioni ecologiche condivise). La partecipazione è stata straordinaria e inaspettata: per questo Hera ha deciso di rilanciare la #GmmChallenge anche per il 2026 per permettere all’oasi riminese di crescere nel migliore dei modi.

Il risultato di quest’anno si aggiunge a quello dell’edizione 2024 che ha permesso di mettere a dimora 300 piante a Camugnano (Bo) presso l’agricoltore Artemilland in un terreno a rischio idrogeologico.

L’oasi con le 300 nuove piante nettarifere, che sta già nascendo presso Ippogrifo - Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, in un’area precedentemente utilizzata a fini agricoli, sarà preziosa per favorire la biodiversità, fornire nutrimento agli impollinatori (come api, farfalle, coccinelle). L'intervento, realizzato in collaborazione con il partner scientifico 3Bee, la nature tech company che utilizza la tecnologia per sviluppare progetti di rigenerazione della biodiversità, mira a rigenerare l'area creando un habitat ideale per gli insetti impollinatori, garantendo nel tempo nutrimento e rifugio agli stessi.

La prima fase di piantumazione, avvenuta tra febbraio e marzo, ha visto la messa a dimora di 120 piante nettarifere, tra cui il corniolo, la ginestra dei carbonai, il nocciolo e il tiglio selvatico: 4 specie vegetali autoctone selezionate per le loro caratteristiche specifiche. La seconda fase sarà completata nell'autunno 2025 su un terreno adiacente e permetterà di introdurre altre specie che contribuiranno a migliorare la biodiversità dell'area.

Per partecipare alla sfida è stato sufficiente adottare alcune azioni sostenibili nella vita di tutti i giorni: ogni gesto conta nella protezione del nostro Pianeta; eccone alcune: muoversi a piedi, preferire la bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici anziché l'auto sono scelte che riducono l'impatto ambientale. Ridurre i rifiuti riparando o riciclando oggetti rotti e favorire lo scambio anziché gettare via sono passi importanti verso la sostenibilità. Così come portare rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche/Raee (cellulari, videogiochi, piccoli phon, computer, Tv) alla stazione ecologica più vicina; raccogliere rifiuti in un pezzo di spiaggia o un parco pubblico, preparare un pasto vegetariano o organizzare una festa senza plastica monouso; sostituire le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, spegnere le luci inutili (monitor tv, videogiochi ed elettrodomestici in stand by). Risparmiare acqua ed energia con soluzioni come riduttori di flusso e borracce riutilizzabili oppure limitare l’utilizzo del condizionatore è un altro modo per contribuire a tutelare il pianeta, così come seminare piante e fiori: attirano api e insetti impollinatori utili per la biodiversità.