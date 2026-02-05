Amelia Cecchini porta Riccione nella Nazionale di nuoto artistico

È stata selezionata per partecipare al primo collegiale della stagione

Amelia Cecchini, nuotatrice artistica di talento tesserata della Polisportiva Comunale di Riccione, è stata selezionata dalla Nazionale Italiana categoria ragazze per partecipare al primo collegiale della stagione, in corso a Savona fino all’11 febbraio. "Una grande soddisfazione per tutto il movimento locale e per la società, che vede riconosciuto il duro lavoro e la dedizione di Amelia, distinta per le sue capacità tecniche e la sua passione per il nuoto artistico", commenta la polisportiva nella nota.

"La convocazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso sportivo di Amelia, che avrà l’opportunità di allenarsi con le migliori atlete della nazionale e di confrontarsi con nuovi stimoli e sfide, fondamentali per la sua crescita agonistica e personale. Il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti, il team tecnico e tutta la famiglia sportiva si congratulano con Amelia per questo prestigioso risultato e le augurano un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni", chiosa la nota della polisportiva.



