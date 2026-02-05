Amica dell'ex compagna denuncia violenza sessuale nella notte di Capodanno: chiesta condanna a 6 anni

A processo un 69enne

Sei anni di reclusione per violenza sessuale: è la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi al termine della requisitoria nel processo in corso davanti al Tribunale collegiale di Rimini. Sul banco degli imputati un uomo di 69 anni, residente a Bolzano, accusato di aver violentato un’amica dell’ex compagna nella notte di Capodanno del 2023.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la violenza sarebbe avvenuta in strada, in un vicolo poco illuminato, al termine dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Le indagini, condotte dai carabinieri di Riccione, hanno preso avvio dalla denuncia della vittima, una donna di 57 anni di origine svedese.

La donna ha riferito di essere stata aggredita da una persona che conosceva bene: all’epoca dei fatti, infatti, l’uomo occupava una stanza nel suo stesso appartamento. L’imputato, difeso dall’avvocato Beniamino Migliucci del Foro di Bolzano, si è sempre proclamato innocente, ribadendo la propria versione anche nel corso del dibattimento. Per la Procura, tuttavia, il racconto della donna è apparso coerente e credibile: la vittima non avrebbe avuto alcun motivo per mentire né per inventare un episodio specifico e circostanziato.