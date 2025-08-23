Amici a quattro zampe e pet therapy: a Serravalle arriva l'appuntamento tutto dedicato agli animali

Torna a San Marino la quinta edizione di "Tuttavia...che Spettacolo"

La quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!”, in programma dall’11 al 14 settembre a Serravalle (RSM), conferma la sua vocazione inclusiva e multisensoriale, aprendo il cuore a grandi e piccoli con un appuntamento davvero speciale: la Pet Therapy sarà tra i momenti più attesi del weekend, con attività pensate per favorire il benessere, l’interazione e l’incontro con gli animali.

Sabato 13 settembre sarà il turno del Podere Ludico F.A.Bella, con la presenza di Valeria Del Magna, operatrice certificata in Interventi Assistiti con Animali, regolarmente iscritta a Digital Pet, nonché educatrice professionale socio-pedagogica ed educatrice cinofila. Valeria guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza e interazione diretta con galline, porcellini d’India, cani e asini: un’esperienza unica per scoprire il linguaggio e l’affetto degli animali in un contesto ludico-educativo.

Domenica 14 settembre toccherà invece a Chiaramilla, realtà attiva da oltre 16 anni in Emilia-Romagna nel campo degli Interventi Assistiti con Animali, riconosciuta dal CRN e dal Ministero della Salute. Con Marina Casciani, operatrice esperta, arriveranno ospiti d’eccezione: Lorenzino l’alpaca e Kuzco il lama, due amici dal cuore tenero pronti a farsi conoscere e coccolare. Con loro anche le fedeli “colleghe a quattro zampe” Rucola e Gilda (shi-tzu) e Cecilia (barboncina), protagoniste di sessioni di pet therapy che conquisteranno tutti.

E non finisce qui: durante il weekend il pubblico potrà assistere a ben 6 show “Amici Rapaci”, spettacolo e attività didattica a cura della Falconeria Bergamotti, per ammirare da vicino il fascino e le abilità dei rapaci in volo.