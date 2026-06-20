Ampliamento della Fiera, oltre 200 cittadini contro il Comune: presentato ricorso al difensore civico

Il comitato annuncia l’iniziativa al difensore civico regionale: “Così viene compromesso il diritto dei residenti a partecipare al procedimento”

Oltre duecento cittadini hanno presentato, tramite il proprio legale, un ricorso al difensore civico della Regione Emilia-Romagna contro la decisione del Comune di Rimini di rimandare l'accesso agli atti relativi al procedimento per l'ampliamento del polo fieristico di Rimini Ovest. Lo comunica il comitato Osservatorio ampliamento della fiera.

"I cittadini - si legge nella nota - avevano chiesto di poter visionare le osservazioni presentate da altri soggetti e i contributi istruttori acquisiti dall'Amministrazione, al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione al procedimento. Il Comune ha invece rinviato l'accesso alla conclusione dell'iter amministrativo.

Secondo il ricorso, tale decisione rischia di svuotare di significato il diritto di partecipazione e di difesa dei cittadini, impedendo loro di conoscere tempestivamente gli elementi istruttori sui quali verranno assunte decisioni destinate a incidere sul territorio e sulla qualità della vita dei residenti".

Al difensore civico si richiede di "dichiarare illegittimo il differimento disposto dal Comune e di sollecitare il rilascio della documentazione richiesta senza ulteriori ritardi. I cittadini confermano la volontà di seguire con attenzione tutte le fasi del procedimento e ribadiscono la necessità che ogni decisione avvenga nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e corretta informazione".