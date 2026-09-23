Ampliamento di Rimini Fiera, comitato cittadino fa ricorso al Tar per accedere agli atti

Annunciato incontro con la cittadinanza per venerdì 25 settembre

L’Osservatorio Ampliamento Fiera promuove un incontro pubblico previsto pervenerdì 25 settembre, alle 21, presso la sala parrocchiale di San Martino in Riparotta, per informare la cittadinanza sulle iniziative intraprese a seguito della negazione dell’accesso agli atti relativi al progetto di ampliamento della fiera. "Nel corso del Consiglio comunale di luglio 2026, l’assessore competente del Comune di Rimini, ha inoltre confermato l’avvio della Conferenza dei Servizi, un procedimento al quale i cittadini direttamente interessati risultano, di fatto, esclusi", spiega l'osservatorio in una nota. Così, "di fronte a questa situazione, alcuni cittadini hanno deciso di ricorrere al Tar, chiedendo che siano garantiti trasparenza, accessibilità agli atti e partecipazione in relazione a un progetto destinato ad avere conseguenze significative sull’intero territorio". L'osservatorio ribadisce di non essere contro la gestione del quartiere fieristico, ma i suoi componenti manifestano preoccupazione per l'impatto dell'ampliamento della struttura: sia sul paesaggio, sia sul traffico e la viabilità. Durante la serata interverranno professionisti qualificati, chiamati a fornire elementi di approfondimento e risposte fondate su competenza ed evidenze tecniche e scientifiche. Saranno presenti l’ avvocato Delucca, l’ architetto Ioli e altri ospiti con competenze specifiche.