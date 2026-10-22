Succede a Ulisse Pesaresi Ance Romagna, Massimo Mussoni è il nuovo presidente

L’imprenditore edile 48enne guiderà l’associazione dei costruttori di Rimini e Ravenna fino al 2030

Massimo Mussoni, 48 anni, è il nuovo presidente di Ance Romagna, l'associazione dei costruttori edili di Ravenna e Rimini, per il quadriennio 2026-2030. Succede a Ulisse Pesaresi, che lascia dopo nove anni di mandato. Lo riferisce l'associazione.



Ingegnere edile, Mussoni guida come amministratore unico la Costruzioni Mussoni, impresa di famiglia attiva dal 1908. In Ance Romagna era consigliere dal 2017 e vicepresidente dal 2024. Come presidente entra nel Consiglio generale di Confindustria Romagna, guidata da Mario Riciputi.



Pesaresi, che aveva cominciato nel 2008 come presidente di Ance Rimini, ricorda la nascita di Ance Romagna dall'unione delle due associazioni: "Siamo stati parte attiva di un cambiamento con l'obiettivo di far crescere il nostro comparto e rilanciare l'economia di tutto il territorio romagnolo". Mussoni promette "continuità: farò sentire gli associati sempre più rappresentati, sostenuti e partecipi. Abbiamo il compito di realizzare gli edifici dove le persone vivono e lavorano, e dobbiamo farlo in modo efficiente, con standard sempre più alti di qualità e sostenibilità". Riciputi ringrazia Pesaresi per "la stabilità garantita" in anni di grandi cambiamenti del settore.