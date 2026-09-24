Anche a Misano si celebra la Festa dello Sport: protagoniste le associazioni sportive locali

Il centro sportivo Rossini diventa una palestra a cielo aperto

Con la fine di settembre torna l’appuntamento con la Festa dello Sport, l’evento che ogni anno mette in vetrina l’attività delle associazioni sportive misanesi. Sabato 24 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, il centro sportivo Rossini si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto dove, attraverso prove gratuite, dimostrazioni pratiche e informazioni sui corsi, sarà possibile conoscere l’offerta sportiva presente sul territorio e vivere un pomeriggio di grande divertimento. “La Festa dello Sport è un’occasione importante per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle tante discipline che possono essere praticate a Misano – commenta l’assessore allo Sport Filippo Valentini –. Sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta, alla partecipazione e allo stare insieme, ma anche un modo per valorizzare il lavoro quotidiano delle nostre associazioni sportive, che svolgono un ruolo fondamentale nella crescita della comunità. Invitiamo tutti a venire al Centro Sportivo Rossini, provare le diverse attività e lasciarsi incuriosire da una nuova disciplina”. A tutti i presenti sarà offerta la merenda, a cura del Comitato di Misano Monte. Nel corso del pomeriggio ci sarà anche animazione con Dj Set.