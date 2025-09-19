Anche a Morciano apre la palestra a cielo aperto: inaugurazione al Parco Urbano del Conca

L’iniziativa sarà presentata martedì 23 settembre 2025 dalle ore 11

Morciano di Romagna entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Il comune ha aderito al progetto "Sport di Tutti – Parchi", ideato da Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area del Parco Urbano del Conca e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Morciano di Romagna, con una popolazione di circa 7.200 abitanti, si inserisce così nel progetto Sport di Tutti - Parchi con l’installazione di un modello progettuale di tipo Large.

Il Comune di Morciano di Romagna si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.

L’inaugurazione al Parco Urbano del Conca è in programma il 23 settembre 2025 alle ore 11.00, alla presenza del sindaco Giorgio Ciotti. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QrCode e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.