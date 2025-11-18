Anche a Rimini riparte l’iniziativa Ikea: un albero di Natale per sostenere il fotovoltaico sociale

Acquistando un abete e riportandolo in negozio al termine delle festività, si contribuirà a sostenere un progetto per contrastare la povertà energetica

In occasione delle festività natalizie, IKEA Italia torna con “Compostiamoci Bene”, l’iniziativa attiva dal 2016 che promuove il recupero ambientale e la riforestazione per valorizzare e proteggere le aree verdi del Paese. Il progetto nasce in collaborazione con AzzeroCO 2 , società d’ingegneria e consulenza per la sostenibilità, partecipata da Legambiente, e partner storico del brand.

Anche per l’edizione 2025, IKEA sostiene la campagna di responsabilità sociale d’impresa EnergyPOP, promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente, con l’obiettivo di installare impianti fotovoltaici sui tetti di edifici di edilizia residenziale pubblica e delle cooperative sociali. Grazie alla condivisione dell’energia prodotta, il progetto intende offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà e rappresentare uno strumento efficace contro la povertà energetica. Negli anni passati il progetto è stato implementato a Firenze, Empoli e Catania supportando così 129 famiglie.

A partire da venerdì 14 novembre, in tutti gli store IKEA sarà possibile acquistare un albero di Natale vero e, al termine delle feste, riconsegnarlo dal 6 al 17 gennaio 2026 per avviarne il compostaggio, chiudendo così un ciclo virtuoso “dalla terra alla terra”. Per ogni abete riportato, IKEA destinerà un contributo di 3 euro alla realizzazione di un intervento di produzione e condivisione di energia rinnovabile: l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, di proprietà dell’ACER (Azienda Casa Emilia Romagna).

“Ridurre le emissioni di carbonio è uno dei nostri obiettivi, ma non è il solo. Attraverso Compostiamoci Bene e la collaborazione con AzzeroCO 2, creiamo opportunità portando il fotovoltaico, una fonte di energia green, alla popolazione più fragile. Il beneficio è dunque duplice: ambientale e sociale, perché solo mitigando le disuguaglianze si costruiscono comunità resilienti” afferma Laura Tondi, Country Sustainability Manager di IKEA Italia.

Negli ultimi anni, grazie al supporto di clienti, co-worker e partner, sono stati messi a dimora oltre 14.000 alberi e realizzati 9 progetti a tutela di boschi e aree verdi urbane in tutta Italia. Anche nel 2025, IKEA Italia rinnova il proprio impegno nelle comunità in cui opera, con un focus specifico sul contrasto alla povertà energetica: una condizione che si verifica quando la spesa energetica supera il 10% del reddito familiare. In media riguarda il 9% della popolazione italiana, con picchi superiori al 19% in alcune aree e raggiunge in Emilia Romagna il 7,1% (fonte: OIPE – Osservatorio Italiano Povertà Energetica 2023).