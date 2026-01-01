Anche a Torre Pedrera "sfida" a influenza e freddo: tutti in mare per il bagno del 1° gennaio

Grande partecipazione all'evento organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera

Anche quest’anno Torre Pedrera ha dato il via al nuovo anno con il suo atteso evento di Capodanno: il bagno del 1° gennaio. Organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in collaborazione con Fluxo e il metodo Warm Inside, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi entusiasti, pronti a sfidare le basse temperature (e il rischio raffreddore e influenza) e a tuffarsi nel mare invernale. La giornata è iniziata al Tombola Park, dove i partecipanti hanno potuto scaldarsi con una sessione di riscaldamento, fondamentale per affrontare il tuffo nell’acqua gelida. Un trenino colorato ha poi accompagnato i partecipanti fino alla spiaggia al Bagno Luca 66, dove ad attenderli c’erano molte altre persone pronte a festeggiare.

"Il tuffo nel mare, simbolo di rinascita e coraggio, ha rappresentato non solo un momento di condivisione, ma anche la volontà di affrontare le sfide, come quelle dell'influenza attuale, con spirito positivo. L’evento ha dimostrato come lo sport possa fungere da collante per la comunità, unendo persone di diverse età e background in un obiettivo comune: celebrare la vita e il nuovo anno. Praticare sport, anche in condizioni climatiche avverse, non è solo un modo per mantenere la forma fisica, ma è anche essenziale per il benessere mentale. Attività come questa aiutano a liberare la mente dallo stress e a promuovere un senso di appartenenza e comunità", evidenziano dal Comitato Turistico di Torre Pedrera. Aggiunge il presidente Gianni Berardi: “Il bagno del 1 di gennaio è quindi molto più di un semplice tuffo: è una celebrazione della resilienza, della gioia e dell’unione tra le persone”.