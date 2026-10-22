L'iniziativa di Legambiente Anche a Verucchio scolari in prima linea per ripulire la città

Presente anche la sindaca Lara Gobbi

Nella mattina di mercoledì 21 ottobre a Verucchio come ogni anno si è svolta l'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa da Legambiente - Circolo Valmarecchia. Gli alunni delle scuole primarie "Carletti-Franzolini" di Verucchio e "Rodari" di Villa Verucchio, muniti di guanti e sacchi, accompagnati dai loro insegnanti e dalla sindaca Lara Gobbi, hanno ripulito le aree circostanti i loro plessi in via Don Sturzo a Villa Verucchio e via dei Martiri a Verucchio. Hanno collaborato, all'iniziativa, le Gev- Guardie Ecologiche Volontarie. È stata raccolta un'ingente quantità di rifiuti, soprattutto mozziconi di sigarette. Con il loro impegno e il loro esempio sono così stati i più giovani a impartire una piccola lezione di civismo agli adulti. Impegno e consapevolezza che non si esauriranno nella Giornata dedicata ma continueranno per tutto l'anno. "Puliamo il mondo" promosso da Legambiente è il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. Centinaia di migliaia di persone in tutta Italia ogni anno al lavoro per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge. Ogni anno coinvolge 400mila volontari in 1300 città, dove vengono ripulite 4000 aree.