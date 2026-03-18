Anche Cattolica soddisfatta per i dati turistici: "Il Bosco di Luce natalizio ha funzionato"

"Cattolica è una città e un territorio da vivere tutto l’anno", dichiarano sindaca e assessora

Cattolica chiude il 2025 con un deciso balzo in avanti rispetto al 2024 sia sul fronte degli arrivi (+ 5,06%) che delle presenze (+3,93%). Con performance brillanti nei mesi di bassa stagione segnando un più 59,29 per cento a dicembre, un 115,22 per cento a novembre e più 34,18 per cento a ottobre. Parlano chiaro i dati Istat, diffusi dalla regione Emilia-Romagna sul periodo tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2025. Dati che “confermano che il nostro progetto sulla città va nella giusta direzione – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – È un risultato che premia innanzitutto il grande lavoro di squadra messo in campo con gli operatori turistici, le associazioni di categoria, le attività commerciali, e che evidenzia come Cattolica sia una città sempre più attrattiva, con tantissime potenzialità, naturali, di servizi e strutture, su cui stiamo investendo nell’ottica di promuovere e valorizzare la nostra identità turistica e culturale con stile ed eleganza”.

“Dicembre, con il suo bellissimo allestimento Bosco di Luce ha avvolto la città in un’atmosfera davvero magica – continuano – che ha contribuito a far segnare quasi un 60 per cento in più di pernottamenti rispetto al 2024 e oltre il 64 per cento in più di arrivi. Se consideriamo anche i risultati positivi di ottobre e novembre, è evidente che Cattolica è una città e un territorio da vivere tutto l’anno. Ma questi numeri non sono un punto d’arrivo, ma piuttosto un nuovo punto di partenza da cui proseguire per affrontare le prossime sfide che ci aspettano. Il turismo sta cambiando volto, un processo in atto ormai da tempo, e noi stiamo cercando di leggere e anticipare questa trasformazione, anche attraverso il ripensamento di Cattolica, delle sue strutture, dell’accoglienza. Abbiamo appena dato il via libera alla realizzazione del primo condhotel, convinti che possa essere un’operazione di richiamo per altri imprenditori. E stiamo mettendo mano al Pug, il piano urbanistico generale, con cui puntiamo a ridisegnare il volto e il futuro di Cattolica, insieme con i cittadini. Un progetto collettivo e condiviso per una città che cambia, sempre più accogliente, in equilibrio e armonia, incrementando così il benessere di cittadini e turisti”.