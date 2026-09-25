Anche commercialisti e avvocati alle prese con l'intelligenza artificiale

Martedì 29 settembre un approfondimento al centro congressi SGR

L’intelligenza artificiale è entrata anche nella quotidianità dei professionisti e l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, insieme all’Ordine degli Avvocati di Rimini hanno deciso di porre la questione al centro di una giornata di riflessione in programma martedì 29 settembre dalle 15.00 al Centro Congressi SGR in via Chiabrera a Rimini. Interverrà Riccardo Campione, esperto in materia, docente di diritto privato all’Università di Bologna e avvocato. L’intervento spazierà da quale deve essere l’approccio dello studio professionale all’AI, la scelta dello strumento con le implicazioni deontologiche e di privacy, fino all’automazione dei processi ripetitivi. Si aggiungeranno casi pratici e un confronto sugli interrogativi dei partecipanti. “L’AI è certamente una risorsa preziosa – spiegano dai due Ordini – ma va utilizzata con molta attenzione perché il rischio è di chiederle qualcosa che semplicemente non sa fare e dare per scontato che sappia tutto quello che sappiamo già noi professionisti. L’esperienza e il giudizio professionale restano centrali nell’attività e questi momenti di formazione aiuteranno i colleghi ad un approccio positivo ed efficace”. Da ottobre 2025 è in vigore l’articolo 13 della legge 132/2025 che regola le attività strumentali e di supporto, chiarendo che deve rimanere prevalente il lavoro intellettuale del professionista; quest’ultimo deve inoltre informare il cliente dell’utilizzo dell’IA con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L’evento, sostenuto dalle imprese Passepartout e Generali Rimini Epicentro, è gratuito, con iscrizione obbligatoria entro il 28 settembre sui siti dei due ordini riminesi.