Anche Coriano valuta gli hub urbani per rilanciare il centro storico contro desertificazione commerciale

Il sindaco Ugolini dialoga con Confcommercio

Anche il Comune di Coriano è pronto a valutare gli hub urbani, aree cittadine delimitate in cui pubblico e privato collaborano per rafforzare il commercio di prossimità, per organizzare eventi e attività di promozione, migliorare la qualità urbana, lottando contro la desertificazione commerciale. Gli hub urbani sono ambiti territoriali riconosciuti dalla regione Emilia Romagna: Coriano al momento non fa parte del percorso, ma il sindaco Ugolini precisa che l'amministrazione stia valutando. Il primo cittadino ha avuto un incontro ad hoc con Confcommercio per valutare le migliori strategie. "Noi come Comune di Coriano non siamo iscritti nell'elenco regionale. Il primo passo è cercare di andare in quella direzione, per essere nell'elenco. Poi potremo partecipare al bando. Abbiamo la necessità di rilanciare le attività del centro storico e la prima fase sarà fare uno studio di fattibilità per valorizzare il centro storico e gli immobili al momento inutilizzabili", spiega il sindaco Ugolini, che precisa: "Non possiamo ragionare come Rimini e Riccione. Abbiamo bisogno di un progetto costruito su misura".