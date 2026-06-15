Anche gli arbitri giocano a calcio: Rimini chiude al 2° posto al memorial Pavirani

I "Corsari" della Sezione Aia di Rimini volano in finale e conquistano l’argento

Non solo fischietto. La Sezione A.I.A. di Rimini conquista un prestigioso secondo posto all’XI edizione del Memorial Pavirani, il torneo di calcio organizzato dalla Sezione A.I.A. di Cesena e disputato sabato 13 giugno al Centro sportivo di Martorano, sede del settore giovanile del Cesena F.C.

Il percorso dei “Corsari” riminesi è stato brillante: vittoria con Bologna, due pareggi contro Faenza e Busto Arsizio, quindi il successo ai calci di rigore nella semifinale contro Mantova. In finale è arrivata l’unica sconfitta della giornata, per 2-0 contro la Sezione di San Donà di Piave, che si è aggiudicata il trofeo.

Da segnalare la presenza, nelle fila riminesi, dell’unica calciatrice dell’intero torneo, Chiara Semprini, in campo in tutte le gare disputate.

Grande soddisfazione da parte del presidente Marco Guitaldi e del Consiglio direttivo, che sottolineano il valore del risultato sportivo e, allo stesso tempo, il forte momento di aggregazione associativa vissuto dal gruppo. Una giornata che conferma, ancora una volta, che anche gli arbitri sanno - e possono - giocare a calcio.