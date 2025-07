Anche i Parchi Divertimento si tingono di Rosa nel weekend più Pink della Riviera

L'atmosfera della Notte Rosa coinvolge i parchi tematici della Riviera di Rimini

In occasione della Notte Rosa 2025, l’atmosfera festosa e colorata dell’evento coinvolgerà anche i principali parchi tematici della Riviera di Rimini, che sono pronti a stupire con scenografie, iniziative e ambientazioni ispirate al colore simbolo dell’estate romagnola.

Italia in Miniatura

La “Notte Rosa in Miniatura” è realtà! All’interno del parco, una speciale ambientazione celebra l’evento con una spiaggia dalla sabbia rosa, ballerini folk sotto l’Arco d’Augusto in miniatura e la Nave del Sole di Casadei ad animare l’Adriatico in scala. Anche le fontane d’ingresso zampilleranno in rosa, mentre la città in miniatura si veste con grafiche e cartelloni dedicati al claim 2025: Hit's summer

Fiabilandia

Durante il week-end della Notte Rosa 20, 21 e 22 giugno, chi indossa un capo rosa, accede al parco con la tariffa speciale di € 16. L’offerta è riservata a tutti gli ospiti che si presenteranno alle biglietterie indossando un indumento rosa.

Alle 17:00 appuntamento sotto il tendone del Fiabi Circus per la Disco Dance

Acquario di Cattolica

Aperto tutti i giorni, l’Acquario più grande dell’Adriatico partecipa alla Notte Rosa con i colori delle sue vasche. Meduse, pesci tropicali e coralli dai toni rosati vi aspettano per un’esplorazione marino-pink. Le serate del 20 e 21 giugno si accenderanno con le luci rosa, e per tutto il weekend speciali momenti di feeding con squali toro, lontre, pinguini e trigoni.

Aquafan Riccione

Il leggendario parco acquatico sarà aperto di giorno, ma pronto a stupire anche di notte! Il mastodontico scivolo M280 si illuminerà di rosa, diventando simbolo dell’ingresso in una Riccione ancora più vibrante e colorata.

Oltremare Riccione

Nella nuova stagione di Oltremare 2.0, anche la fontana dei delfini si veste di rosa per dare il benvenuto agli ospiti. Tante le novità e le esperienze legate all’evoluzione del pianeta, tra natura, scienza e intrattenimento per tutta la famiglia.