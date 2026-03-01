Anche i riminesi a Sanremo con le note di Gam Gam, portato in scena da Dargen D'Amico e Pupo

Nel mashup di Dargen D’Amico, eseguito insieme a Pupo e Fabrizio Bosso, è stato subito riconoscibile il tappeto sonoro di Gam Gam

Anche i riminesi hanno avuto il loro momento di protagonismo a Sanremo, durante la serata delle cover.

Nel mashup di Dargen D’Amico, eseguito insieme a Pupo e Fabrizio Bosso, è stato subito riconoscibile il tappeto sonoro di Gam Gam, brano nato negli anni ’80 da Elie Botbol con testi tratti dalla Bibbia e reso famoso a livello internazionale in versione elettronica dai DJ Mauro Pilato e Max Monti nel 1994.

Oggi il brano ha superato i 15 milioni di stream su Spotify, dopo aver per anni dominato le classifiche internazionali. Attualmente è tra i più trasmessi e programmati, anche grazie alla nuova versione realizzata dai due DJ insieme a Deborah De Luca.

Grazie alla popolarità conquistata da Pilato e Monti, Gam Gam è diventato un vero e proprio inno sportivo negli stadi di tutto il mondo e ha trovato spazio anche nella colonna sonora del film Jona che visse nella balena, curata da Ennio Morricone negli anni ’90. Con il suo testo biblico, il brano è oggi simbolo di pace e viene eseguito come inno durante le celebrazioni del Giorno della Memoria.