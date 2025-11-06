Anche il calcio è protagonista a San Martino: lo Young regala mille palloni griffati

La società gialloblu, in stand con Elettro Star, unirà educazione sportiva e sensibilità ambientale

Sogna, segna e impara! Non soltanto Cagnina e pida slà sunzezza, a Santarcangelo uno stand metterà in vetrina direttamente il futuro: quello ambientale, attraverso le nuove opportunità legate al fotovoltaico, e soprattutto quello sociale dei più giovani, legato all'educazione sportiva. Il corner, in collaborazione tra il negozio Elettro Star e la società di casa Young Santarcangelo, sarà situato a due passi dal Parco Francolini durante la Fiera di San Martino (in programma dal 7 all'11 novembre). Proprio adiacente al negozio Elettro star, in via Andrea Costa.

Un campo da calcio simbolico, tre metri per tre, con una porticina in cui ogni bambino potrà calciare un rigore ed avere in regalo un pallone griffato Young Santarcangelo. "Ne abbiamo acquistati più di mille, basteranno?", si chiede, tra ironia e reale preoccupazione il titolare Cristian Bertozzi. "Quando ci hanno chiesto se volevamo fare qualcosa per San Martino, abbiamo pensato – insieme allo Young Santarcangelo - a uno stand che parlasse di energia e futuro, uno spazio dove le famiglie potessero divertirsi e, allo stesso tempo, riflettere su come costruire insieme il domani. Il nostro, proprio come il calcio, è spesso uno sport di squiadra. Anzi, di comunità", aggiunge Bertozzi.

Per il direttore genereale della società gialloblù Mario Zavatta "dentro il progetto Fc Young Santarcangelo c’è la voglia autentica di far crescere i ragazzi del territorio e di essere un punto di riferimento per le famiglie che ci affidano i loro figli", sottoneano i gialloblu. "Per noi, infatti, la fede e la passione non dipendono dal livello del campionato, ma dall’attaccamento a un’idea, a un progetto, a una maglia. Tutto parte dalla formazione dei nostri istruttori: giovani, preparati e motivati. Sono loro il primo strumento per dare vita alla nostra visione, per trasmettere valori e costruire insieme il futuro. Formare uomini prima ancora che calciatori. Crediamo in un futuro in cui i giovani – continua Zavatta - sappiano prima di tutto chi sono, riconoscano i propri valori e imparino a mettersi in gioco. La missione è offrire a ogni ragazzo gli strumenti per esprimere al massimo il proprio potenziale, in campo e nella vita".



Martedì 11 novembre, nell'ultima giornata della fiera, allo stand sarà presente anche la prima squadra del Cesena FC Femminile, che distribuirà ai bambini e alle bambine proprio i palloni con il logo del cavalluccio marino bianconero. Seguirà un momento di incontro con i tifosi, che potranno porre domande e curiosità sulla squadra, sul calcio femminile e sul campionato in corso.

Oltre al pallone, ogni famiglia avrà in regalo anche una card di Valore Romagna: il progetto, in stile Smac di San Marino, inaugurato proprio tre anni fa durante la Fiera di San Martino a Santarcangelo, guarda proprio al futuro del territorio. Ogni acquisto all'interno del circuito, che conta più di 200 attività nella provincia di Rimini, consente alle famiglie di risparmiare sottoforma di cashback e regala un bonus automatico ad una scuola e ad una società sportiva decise dallo stesso utente.