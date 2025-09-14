Anche il Tropical Coriano sconfitto nel weekend da incubo delle squadre riminesi

I rossoblù di Scardovi battuti 1-0 dalla Correggese

La Correggese espugna 1-0 il Dino Grandi di Coriano e infligge al Tropical la prima sconfitta in Serie D. Buona prestazione dei ragazzi allenati da Scardovi che cedono ad un avversario più cinico e anche più esperto, nonostante lo status di matricola.

È stato quindi un weekend negativo per le principali squadre riminesi, fatta eccezione per lo Young Santarcangelo, vincitore a Mesola per 4-0, e il Misano, che ha espugnato Secchiano, battendo 2-1 il Novafeltria. Lo Young Santarcangelo in 3 giornate, nel girone B di Eccellenza, ha totalizzato 6 punti, tutti in trasferta, cedendo al Mazzola con la Spal. Il Misano è in vetta nel girone D di Promozione, assieme alla Savignanese, con 7 punti.

Partiamo dal calcio dei professionisti: per il Rimini terza sconfitta in quattro gare. Al Manucci passa il Pontedera 2-1 con rete finale di Bellodi per i biancorossi. In Serie D sconfitto sia il Tropical Coriano che il San Marino, battuto 3-1 a L'Aquila.

In Eccellenza il Pietracuta è ancora a secco di punti: due gare e due sconfitte, entrambe al Bindi. Nunez ha sbagliato 2 rigori su 3 in questi primi 180 minuti di gioco, con il Medicina anche Mani si è fatto parare un penalty, così per i rossoblù è arrivata un'altra sconfitta: 1-3 con il Medicina Fossatone.

In Promozione si salva il Bellariva, 1-1 con il Bagnacavallo, ma perdono tutte le altre (Misano a parte, come detto): il Novafeltria, che paga la scarsa concretezza sotto porta, il Riccione battuto 2-1 dalla Savignanese e la Stella, che esce da Cervia con una pesante sconfitta per 4-0.

Weekend dunque negativo per le squadre della Provincia di Rimini, ma c'è chi già potrà cercare il riscatto a partire da mercoledì: il San Marino sarà impegnato a Cattolica con il Termoli, il Pietracuta farà visita alla Sampierana. Le due gare, valevoli rispettivamente per la prima giornata del campionato di D e per la seconda giornata del girone B di Eccellenza, non si sono disputate per gli impegni dei nazionali sammarinesi.