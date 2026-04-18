Anche il Vescovo di Rimini "benedice" gli studenti premiati dal Rotary Club Riccione-Cattolica

La cerimonia si è svolta venerdì 17 aprile, presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione

Si è svolta venerdì 17 aprile, presso l’Auditorium del Liceo Volta-Fellini di Riccione, la 38ª edizione del Premio Rotary Scuola “Francesco Maria Pelliccioni”, promosso dal Rotary Club Riccione-Cattolica, Distretto 2072.



L'appuntamento, per il Rotary, è ormai consolidato e anno dopo anno pone al centro i giovani, valorizzando il merito scolastico e offrendo occasioni di confronto su temi fondamentali per la crescita personale e civile.



Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali della presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica, Miranda Pironi, affiancata dal Governatore del Distretto 2072, Guido Giuseppe Abbate.



Momento centrale della mattinata la relazione di Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, che ha guidato una riflessione sul tema “La Scelta”, offrendo agli studenti presenti spunti concreti sul significato delle decisioni, della responsabilità e del percorso di vita.



Nel corso della cerimonia sono stati premiati quattro studenti eccellenti, destinatari di borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, a riconoscimento dei brillanti risultati accademici raggiunti. A questi si sono aggiunti undici studenti, insigniti di attestati di merito per aver conseguito la votazione più alta nei rispettivi istituti.



L’iniziativa ha registrato la partecipazione di numerose autorità civili e militari, insieme a rappresentanti del mondo scolastico, dirigenti e docenti, a testimonianza dell’attenzione condivisa verso il valore dell’educazione e della formazione delle nuove generazioni.



Un ruolo determinante nell’organizzazione dell’evento è stato svolto da Elena Casanti, il cui lavoro attento e puntuale ha contribuito in modo significativo alla riuscita della manifestazione.



A conclusione della mattinata, il pranzo è stato curato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione, che si sono distinti per professionalità e impegno, offrendo un’ulteriore dimostrazione del valore formativo delle esperienze sul campo.



Fondamentale, inoltre, il sostegno di RivieraBanca, partner dell’iniziativa, che conferma il proprio impegno a favore del territorio e dei giovani.



Il Premio Rotary Scuola si conferma così un momento significativo per promuovere il merito, incoraggiare il talento e rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e comunità.