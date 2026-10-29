Mostre a Rimini Anche le giovani promesse dell'arte protagonista di "Rinascimenti", nuova mostra ai Palazzi dell'Arte

La selezione affianca a maestri affermati e talenti riminesi la nuova generazione di creativi

L'illustrazione come chiave per interpretare il presente e immaginare il futuro: dal 30 ottobre al 10 gennaio i Palazzi dell'Arte di Rimini ospitano "Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro", esposizione che riunisce i vertici dell'illustrazione contemporanea. Un viaggio visivo che intreccia le radici del Mediterraneo, la costruzione dei diritti europei, la sfida del cambiamento climatico e le metamorfosi della città adriatica. Promossa dal Comune di Rimini con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nata da una ricerca sviluppata da Palazzo Madama-Fondazione Torino Musei e prodotta da MondoMostre, l'esposizione - nata per mostrare come l'arte figurativa sappia guidare le comunità nei momenti di trasformazione - articola la propria narrazione attraverso quattro nuclei e 73 opere, unendo tre corpus già affermati a un progetto inedito. La selezione affianca a maestri affermati e talenti riminesi la nuova generazione di creativi, con giovani promesse come Margherita Caspani e Stefania Sbrighi (classe 1999) e profili già consacrati da Forbes nei "30 Under 30 Europe" come Andrea Mongia.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alessandro Giovanardi Direttore Musei Comunali