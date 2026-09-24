Anche Pennabilli e Verucchio raccontano la Romagna a tavola, con la nuova rassegna voluta da Fausto Fratti

Per la nostra Provincia protagonisti anche i vini di San Savino e Coriano

“Romagna solatia dolce p aese: confini tradizione futuro passione odore sapori di un po’ di Romagna”. Questo il titolo di un nuovo evento figlio delle frequentazioni serali, abituali, di ristoranti, trattorie, osterie che ultimamente Fausto Fratti ha vissuto con assiduità. Da qui l’idea di rendere cuochi, ristoratori e osti protagonisti di un trittico, tre serate che si terranno al Ristorante Il Nido-Locanda Pascoliana di San Mauro Pascoli. La prima è dedicata alla “gioventù”, a giovani cuochi che saranno messi insieme a giovani vignaioli. La seconda alle trattorie e non mancherà una serie di produttori che si racconteranno attraverso i loro sapori e la loro esperienza. Nella grande brigata dei partecipanti e nelle serate saranno protagoniste anche quattro importanti vignaiole del territorio e il terzo appuntamento sarà dedicato proprio alle donne di cucina e alle donne di cantina. Sarà un viaggio in tre tappe che attraverserà l’autunno mettendo in vetrina alcune delle eccellenze di un po’ tutta la Romagna: Rimini, la Valmarecchia, la Valle del Savio, Brisighella, Modigliana, Faenza con i loro vini e sarà coinvolta anche Maria Cristina Borgazzi della storica Trattoria Noemi di Ferrara, che non è proprio Romagna ma segna un confine naturale che va oltre le cartografie tradizionali. A ogni serata potranno partecipare cinquanta ospiti e amici, che dovranno prenotarsi contattando direttamente Il Nido Locanda Pascoliana.



Il trittico si articolerà in tre appuntamenti in tre mercoledì d’autunno. Uno per ogni mese. La prima serata, “Gioventù”, è in calendario mercoledì 28 ottobre e vedrà protagonisti in cucina Luca Braccini Osteria Cesio-Sarsina, Enrico Pagani Bel Fico Osteria di Paese-Pennabilli ed Eros Castrogiovanni Il Nido Locanda Pascoliana-San Mauro Pascoli. I loro piatti saranno accompagnati dai vini delle Cantine: Delle Selve-Santa Cristina di Alberto Volanti, Fattoria del Piccione-San Savino di Andrea Pasini e Menta e Rosmarino-Ravenna di Franz & Lucien. Mercoledì 18 novembre sarà la volta delle “Trattorie”, cucineranno Remo Camurani Ca’Murani-Faenza, Michele Andruccioli Trattoria La Rocca-Verucchio e Silvano Venturi Antica Macelleria Venturi-Pennabilli. Ad accompagnare la cena, i vini delle Cantine: Fondo San Giuseppe-Brisighella di Stefano Bariani, Valle delle Lepri-Coriano di Luca Cecchini e Mutiliana-Modigliana di Giorgio Melandri. A chiudere il sipario, mercoledì 2 dicembre, la serata tutta al femminile “Donne in cucina, donne in cantina” che vedrà protagoniste Maria Cristina Borgazzi Trattoria Noemi-Ferrara, Candida Visaggi Ānma-Faenza, Alessandra Bazzocchi La Campanara-Pianetto Galeata e Marica Solfrini Il Nido Locanda Pascoliana-San Mauro Pascoli. Le vignaiole saranno invece Lucia Ziniti San Biagio Vecchio-Ravenna, Elisa Mazzavillani Marta Valpiani-Castrocaro, Sara Biguzzi Le Oreadi-Modigliana e Chiara Condello Condé-Predappio.