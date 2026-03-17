Anche Riccione "sposta" la Fugaracia di San Giuseppe per l'allerta meteo

Ci sarà anche vendita di biscotti per raccogliere fondi a favore di Dottor Clown

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per mercoledì 18 marzo, la tradizionale “Fugaracia”, il falò di San Giuseppe, è stata rinviata a sabato 21 marzo. Il programma è confermato: dalle ore 18:00 la spiaggia libera di fronte a piazzale San Martino diventerà uno spazio aperto dove incontrarsi, condividere e riscoprire il piacere delle tradizioni locali. Alle ore 20:00, dopo i saluti istituzionali, è prevista l’accensione del grande falò, cuore simbolico dell’evento che proseguirà almeno fino alle ore 22:00 circa. L’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla presenza dei food truck, che accompagneranno la serata con proposte gastronomiche pensate per una fruizione informale e conviviale.

Il Comitato Riccione Abissinia sarà presente con la vendita di biscotti al costo simbolico di 3 euro il cui ricavato verrà donato all’Associazione Dottor Clown per sostenere i progetti di clown-terapia che l'associazione realizza nei reparti di oncologia pediatrica dei principali ospedali del circondario. La Fugaracia nasce dalla collaborazione tra il Comune di Riccione e le realtà del territorio, tra cui il Comitato Riccione Abissinia, il Consorzio Riccione Intrattenimento e l’Associazione Dottor Clown