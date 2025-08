Anche Riminicomix finisce nel calderone della politica: "Contributi? Regolare bando pubblico"

"Il bando è aperto alle associazioni che organizzano eventi con rilevanza turistica": l'assessore Magrini smorza le polemiche

Anche Rimimicomix finisce al centro delle polemiche politiche, a seguito di un'interrogazione del consigliere di opposizione Stefano Murano Brunori, che chiedeva conto dei costi sostenuti dall'amministrazione comunale, sia per l'evento dedicato a cartoni e fumetti, sia per il Rimini Summer Pride. A rispondere a Murano Brunori è stato l'assessore Magrini: per Riminicomix, l'associazione che organizza la manifestazione, Cartoon Club, ha ottenuto 15.000 euro dal bando pubblico che il settore turismo del Comune di Rimini predispone ogni anno, destinando risorse alle associazioni che organizzano eventi con rilevanza turistica. "Sono 15.000 euro, a fronte di un budget per l’evento di oltre 135.000, cioè l’11%", sottolinea Magrini. Per gli altri eventi che non partecipano a questo specifico bando, vale lo stesso discorso: nessun contributo, ma amministrazione impegnata solamente nella gestione delle attività svolte con Polizia Locale e Anthea. "Questo vale per tutte le iniziative patrocinate: sono esonerate dal pagamento di queste attività. Per il Summer Pride sono stati impiegati 28 agenti distribuiti su tre turni", argomenta Magrini.