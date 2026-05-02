Anche San Marino celebra Alex Zanardi: "Grazie: ci hai mostrato il volto più bello dello sport"

Le parole del segretario di stato Fabbri: "Non ci ha mai chiesto compassione, ma ha preteso vita"

La notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha colpito profondamente il mondo dello sport. Anche San Marino piange la scomparsa dell'ex pilota, "non solo un fuoriclasse, ma un uomo che ha saputo trasformare il dolore in una nuova, straordinaria forma di energia", si legge in una nota del segretario di stato allo sport, Rossano Fabbri.

Il legame tra Zanardi e il Titano era profondo: nel 2019 Alex ricevette l’onorificenza del Magistero di Sant’Agata. "Quel giorno, tra commozione e orgoglio, Alex ci ricordò che le difficoltà non sono ostacoli, ma strumenti per migliorarsi ogni giorno", evidenzia Fabbri, che prosegue: "Oggi quella lezione risuona più forte che mai. Zanardi non ha mai chiesto compassione, ha preteso vita. Lo ha fatto con il sorriso di chi ha guardato negli occhi il baratro ed è tornato indietro per raccontarci che la vera vittoria non sta nel traguardo, ma nella capacità di ricominciare a correre, in qualunque modo e con qualunque mezzo".

“Con Alex scompare un faro di umanità e dignità - prosegue - e Il suo passaggio a San Marino ha lasciato un’impronta indelebile, non solo per il valore sportivo, ma per l'immensa carica vitale che sapeva trasmettere. Ci ha insegnato che non è mai finita finché non lo decidiamo noi, mostrandoci come la fragilità possa diventare una forza rivoluzionaria. La Repubblica gli deve un grande ringraziamento per averci mostrato il volto più bello dello sport”.