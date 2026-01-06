Altarimini

Anche Santarcangelo sotto la neve dell'Epifania: mezzi spazzaneve in funzione

In vista delle probabili gelate, verranno attivati anche i mezzi spargisale

A cura di Riccardo Giannini Redazione
06 gennaio 2026 15:14
Anche Santarcangelo sotto la neve dell'Epifania: mezzi spazzaneve in funzione
La nevicata a Santarcangelo
Santarcangelo di Romagna
Attualità
A fronte della consistente nevicata iniziata nella giornata di oggi (martedì 6 gennaio), a Santarcangelo dalla mattina sono operativi i mezzi spazzaneve per la pulizia delle strade principali.

I tecnici comunali e della Protezione civile proseguiranno il monitoraggio della situazione nel corso delle prossime ore.

In vista delle probabili gelate, verranno attivati anche i mezzi spargisale, si consiglia in ogni caso di procedere con estrema cautela ed evitare spostamenti non necessari.

Per segnalare eventuali emergenze è possibile contattare in Vigili del Fuoco al numero 115 o la Polizia Locale Valmarecchia al numero 0541624356.

