Anche Santarcangelo sotto la neve dell'Epifania: mezzi spazzaneve in funzione
In vista delle probabili gelate, verranno attivati anche i mezzi spargisale
A cura di Redazione
06 gennaio 2026 15:14
A fronte della consistente nevicata iniziata nella giornata di oggi (martedì 6 gennaio), a Santarcangelo dalla mattina sono operativi i mezzi spazzaneve per la pulizia delle strade principali.
I tecnici comunali e della Protezione civile proseguiranno il monitoraggio della situazione nel corso delle prossime ore.
In vista delle probabili gelate, verranno attivati anche i mezzi spargisale, si consiglia in ogni caso di procedere con estrema cautela ed evitare spostamenti non necessari.
Per segnalare eventuali emergenze è possibile contattare in Vigili del Fuoco al numero 115 o la Polizia Locale Valmarecchia al numero 0541624356.