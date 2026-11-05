Formazione e lavoro Anche Start Romagna al Career Day dell'Università: tanti visitatori al desk dell'azienda

"Il confronto diretto con le nuove generazioni rappresenta un'importante occasione per far conoscere le professionalità che operano nel settore del trasporto pubblico", spiega Start

Start Romagna è tra le 64 aziende protagoniste del Career Day 2026 dell'Università di Bologna, in programma oggi al Palacongressi di Rimini. Un appuntamento che favorisce l'incontro tra università e mondo del lavoro, offrendo a studentesse e studenti, laureate e laureati dell'Alma Mater, l'opportunità di conoscere le realtà aziendali, approfondire le prospettive professionali e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese. Nel corso della giornata, infatti, i partecipanti possono visitare gli stand, consegnare il proprio curriculum e sostenere brevi colloqui conoscitivi. Start Romagna è presente con un desk informativo, presidiato dal personale del settore Risorse Umane, a disposizione dei giovani per presentare l'azienda, rispondere alle domande e fornire informazioni sulle opportunità professionali e sulle modalità di candidatura. Ai visitatori vengono inoltre consegnati gadget aziendali. Già nelle prime ore, sono stati diversi i ragazzi e le ragazze che si sono confrontati con il team di Start per richiedere informazioni e condividere il proprio curriculum. "Il confronto diretto con le nuove generazioni rappresenta un'importante occasione per far conoscere le professionalità che operano nel settore del trasporto pubblico e avvicinare nuovi talenti a una realtà aziendale articolata, che richiede competenze diversificate e capacità di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione", scrive Start Romagna in una nota.