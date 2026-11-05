Altarimini
Formazione e lavoro

Anche Start Romagna al Career Day dell'Università: tanti visitatori al desk dell'azienda

"Il confronto diretto con le nuove generazioni rappresenta un'importante occasione per far conoscere le professionalità che operano nel settore del trasporto pubblico", spiega Start

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
05 novembre 2026 13:28
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Anche Start Romagna al Career Day dell'Università: tanti visitatori al desk dell'azienda -
Rimini
Altre News
Condividi

Start Romagna è tra le 64 aziende protagoniste del Career Day 2026 dell'Università di Bologna, in programma oggi al Palacongressi di Rimini. Un appuntamento che favorisce l'incontro tra università e mondo del lavoro, offrendo a studentesse e studenti, laureate e laureati dell'Alma Mater, l'opportunità di conoscere le realtà aziendali, approfondire le prospettive professionali e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese. Nel corso della giornata, infatti, i partecipanti possono visitare gli stand, consegnare il proprio curriculum e sostenere brevi colloqui conoscitivi. Start Romagna è presente con un desk informativo, presidiato dal personale del settore Risorse Umane, a disposizione dei giovani per presentare l'azienda, rispondere alle domande e fornire informazioni sulle opportunità professionali e sulle modalità di candidatura. Ai visitatori vengono inoltre consegnati gadget aziendali. Già nelle prime ore, sono stati diversi i ragazzi e le ragazze che si sono confrontati con il team di Start per richiedere informazioni e condividere il proprio curriculum. "Il confronto diretto con le nuove generazioni rappresenta un'importante occasione per far conoscere le professionalità che operano nel settore del trasporto pubblico e avvicinare nuovi talenti a una realtà aziendale articolata, che richiede competenze diversificate e capacità di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione", scrive Start Romagna in una nota.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini