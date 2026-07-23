Anche una breve vacanza è un lusso: a Rimini il 43% delle famiglie monoreddito con figli resta a casa

Ma il dato, dal 2015 al 2022, è in leggero calo



Una ricerca di Openpolis, in base a dati Istat, evidenzia un dato significativo relativo al turismo: una famiglia su tre con figli minori, in Italia, non può permettersi una settimana di vacanza. Si parla quindi di accesso alle ferie: nel 2025 il 33,2% delle famiglie con un figlio e il 31,5% di quelle con due non ha potuto sostenere il costo di una vacanza. La percentuale sale al 53,3% tra i nuclei con tre o più figli.



In Emilia Romagna è stato preso in considerazione il dato relative alle famiglie monoreddito con figli, facendo il confronto tra 2015 e 2022: a Rimini più di 4 famiglie su 10 non si può permettere una settimana di vacanza, ma tra il 2015 e il 2022 questo indicatore è in calo. Undici anni fa la percentuale delle famiglie costrette a rinunciare alle ferie era pari al 43,6%, nel 2022 invece pari al 43%. Tutti capoluoghi di Provincia registrano un calo, fatta eccezione per Ferrara e per Cesena preso come Comune.