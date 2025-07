Ancora ladri a Santarcangelo: svaligiata orologeria di lusso in via Don Minzoni

Il furto subito da AlleRighetti Watches, le parole della Federpreziosi Confcommercio

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno ignoti malviventi, dopo aver forzato la porta con un piede di porco, hanno fatto razzia di orologi, del valore complessivo di 10.000 euro, nell'orologeria "AlleRighetti Watches", in via Don Minzoni a Santarcangelo.

A esprimere solidarietà al titolare Alessandro Righetti è Onelio Banchetti, presidente provinciale di Federpreziosi Confcommercio. «Vogliamo e dobbiamo far sentire la nostra vicinanza al collega – afferma Banchetti – È diventato difficile lavorare con la costante paura che possa accadere qualcosa. Siamo una categoria ormai bersaglio fisso dei malviventi. Gli episodi criminosi ai danni di orafi e gioiellieri stanno diventando sempre più frequenti».

Nonostante la consapevolezza delle difficoltà operative quotidiane affrontate dalle forze dell’ordine, Banchetti rilancia la necessità di interventi concreti e preventivi, specie in vista dell’estate. «Auspichiamo che i rinforzi estivi previsti, seppur inferiori alle attese, possano portare un reale beneficio».

Onelio Banchetti

Federpreziosi torna a spingere sulla videosorveglianza integrata collegata con le forze dell’ordine, una misura già oggetto di Protocolli d’Intesa firmati in diverse province. «Conosciamo i risultati ottenuti dove questo sistema è stato applicato – aggiunge Banchetti – e per questo vogliamo discuterne a fondo in un incontro pubblico il 14 luglio nell’Auditorium di Confcommercio Rimini, insieme al presidente nazionale Stefano Andreis e al segretario generale Steven Tranquilli».

Il vertice, di portata nazionale, sarà l’occasione per presentare dati concreti e ascoltare testimonianze dirette da parte di imprenditori che hanno adottato il sistema.

«Laddove è stato implementato il Programma per la sicurezza partecipata pubblico-privato, i reati si sono praticamente azzerati, e le indagini hanno beneficiato dell’accesso alle immagini – spiega Apollonia Lippolis, delegata tecnica nazionale di Federpreziosi per il Protocollo –. Le telecamere private collegate con le forze dell’ordine consentono interventi rapidi e una prevenzione reale. Siamo certi che le testimonianze degli imprenditori lasceranno pochi dubbi sull’efficacia di questo strumento».