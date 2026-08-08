Ancora un decesso sulle spiagge riminesi: muore turista 65enne

Il corpo dell'uomo è stato notato nelle acque del bagno 125 di Riccione

Un turista 65enne, originario del milanese, ha perso la vita questa mattina (8 agosto) sulla spiaggia di Riccione, all'altezza delle acque del bagno 125. Erano le 10.30 quando i marinai di salvataggio hanno notato un corpo riverso a pancia in giù nell'acqua. L'uomo è stato portato a riva e sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite dal personale del 118. Per il turista però non c'è stato più nulla da fare. Probabilmente il decesso è stato causato da un malore. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto di Rimini.