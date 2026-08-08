Ancora un decesso sulle spiagge riminesi: muore turista 65enne
Il corpo dell'uomo è stato notato nelle acque del bagno 125 di Riccione
A cura di Riccardo Giannini
08 agosto 2026 17:41
Un turista 65enne, originario del milanese, ha perso la vita questa mattina (8 agosto) sulla spiaggia di Riccione, all'altezza delle acque del bagno 125. Erano le 10.30 quando i marinai di salvataggio hanno notato un corpo riverso a pancia in giù nell'acqua. L'uomo è stato portato a riva e sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite dal personale del 118. Per il turista però non c'è stato più nulla da fare. Probabilmente il decesso è stato causato da un malore. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto di Rimini.