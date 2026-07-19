Altarimini

Ancora uno "stop" al parcheggio di piazza Marvelli: i rilevatori fanno scattare l'allarme

Questa volta è stato del fumo uscito dal cofano di una vettura a diesel

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
19 luglio 2026 14:35
Ancora uno "stop" al parcheggio di piazza Marvelli: i rilevatori fanno scattare l'allarme - Parcheggio Tripoli in piazza Marvelli
Parcheggio Tripoli in piazza Marvelli
Rimini
Cronaca
Condividi

Ancora momenti di concitazione nel parcheggio Tripoli in piazza Marvelli a Rimini. A distanza di poco più di 24 ore dal precedente episodio, questa mattina (domenica 19 luglio) è scattato nuovamente l'allarme, a causa di un'anomalia intercettata dai rilevatori della struttura. Nella fattispecie, si è trattato probabilmente del fumo uscito dal cofano di una vettura a diesel. È scattata così la procedura di emergenza: si sono attivate sirene e lampeggianti, le sbarre e le porte di accesso si sono chiuse. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale, presente anche l'assessore Morolli. Non sono state rilevate criticità e dopo i rilievi e gli accertamenti, il parcheggio è stato riaperto.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini