Andrea Delogu torna in tv: “Ho perso mio fratello Evan, ora devo imparare a convivere con il dolore”

La conduttrice, commossa, è riapparsa a “La Porta Magica” su Rai2 dopo la morte del fratello. “Trasformeremo questo dolore in amore per la vita”

"Prima di riprendere il viaggio delle vostre storie, sento il bisogno di condividere la mia”. Con queste parole, Andrea Delogu è tornata in televisione, visibilmente emozionata, alla guida del programma La Porta Magica su Rai2, dopo il lutto che ha sconvolto la sua vita: la morte del fratello Evan, appena 18 anni, vittima di un incidente in moto.

La conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle aveva interrotto ogni impegno professionale per tornare a casa, a Bellaria, accanto alla famiglia. La trasmissione è stata sospesa per una settimana, per consentirle di affrontare il momento più difficile della sua vita.

“Ci sono momenti in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire”, ha detto Delogu in apertura di puntata, la voce rotta dall’emozione. “Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio, perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e di quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro”.

La conduttrice ha poi aggiunto parole toccanti che hanno commosso il pubblico: “Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che, uniti, dobbiamo a Evan”.

Delogu ha voluto ringraziare la Rai “per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni ma solo vicinanza e rispetto”, e ha espresso la sua gratitudine anche al pubblico: “A nome mio e della mia famiglia, voglio ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e io abbiamo ricevuto”.

Sabato sera la conduttrice tornerà anche sul palco di Ballando con le Stelle, come ha annunciato Milly Carlucci, pronta a riprendere il suo cammino “con grande fatica, ma con grande amore”.