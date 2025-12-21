Andrea Delogu vince Ballando su Rai1, il padre: "Anche tuo fratello sorride da lassù"

La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei...", le parole di Walter Delogu

"Amore mio.. Grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà...". Walter Delogu, padre di Andrea, lo ha scritto su Facebook per festeggiare la vittoria della figlia Andrea a Ballando con le stelle. Evan era il fratello 18enne della showgirl, morto il 29 ottobre in un incidente in moto in provincia di Rimini. Walter Delogu per anni è stato autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano. "La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei...", ha scritto in un altro post.

ANSA