Andrea Delogu vincitrice a Ballando con le stelle 2025 insieme a Nikita Perotti

Vittoria con il 55% di preferenze

Vittoria per Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Al secondo posto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show. Nell'ultima sfida si sono esibiti in un samba, un valzer e il freestyle contro il jive, il valzer e il modern della rivale. Casualità vuole che a giocarsi la coppa siano state le due concorrenti che hanno dovuto interrompere la trasmissione per un periodo: Fialdini per infortunio alle costole, Delogu per la morte del fratello Evan.

I voti della giuria e dei tre ‘tribuni del popolo’ sono stati espressi in segreto. “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre”, ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa.

"Amore mio.. Grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà...". Walter Delogu, padre di Andrea, lo ha scritto su Facebook per festeggiare la vittoria, Evan era il fratello 18enne della showgirl, morto il 29 ottobre in un incidente in moto in provincia di Rimini. Walter Delogu per anni è stato autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano. "La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei..." ha scritto in un altro post.