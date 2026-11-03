Basket giovanile Angels/RBR, cadono Under 19 e Under 17

La prima ko sul campo del fanalino di coda del girone Roseto Basket Academy. La seconda ko in terra emiliana contro la BSL San Lazzaro

Non cambia il copione rispetto al turno precedente per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, entrambe sconfitte nei rispettivi match validi per la sesta giornata di Regular Season. L'Under 19 di coach Tassinari cade sul campo del fanalino di coda del girone Roseto Basket Academy, che si impone sui romagnoli con il punteggio di 81-73.

Trasferta amara anche per l'Under 17, che in terra emiliana viene superata 88-61 dai padroni di casa della BSL San Lazzaro.

Entrambe le compagini sono dunque chiamate a riscattarsi nella prossima giornata, che vedrà impegnate in casa sia l'U17, sabato 7 novembre alle 18 con gli Stars Bologna, che l'U19, lunedì 9 novembre alle 21 con la Cab Stamura Ancona.



Under 19 Eccellenza

Roseto Basket Academy-Angels/RBR 81-73 (15-26; 34-42; 61-54)



Roseto Basket Academy: Matarese, Selefonenkov 18, Gallagher, Caucci 6, Van Elswyk N.E, Franceschetti 4, Mkouonga 10, Stirpe, Fazzini 6, Cistola 5, Incoronato 17, Ciocca 15. All: Rossi

Angels/Rbr: Almasi 3, Trevisani, Tassi 4, Luppino, Ugliola, Ruggeri 32, Valdinoci Benelli, Longo 4, Tura 4, Amaroli 13, Pennisi 2, Ricci 11. All: Tassinari



Sconfitta in trasferta per l’Under 19 Eccellenza di coach Tassinari e dell’assistente Mari, che sul campo di Roseto chiude con il punteggio di 81-73 al termine di una gara combattuta. Gli Angels approcciano positivamente l’incontro e nei primi due quarti riescono a costruire un primo margine di vantaggio, sfruttando soprattutto le situazioni di post basso e la capacità di creare superiorità negli uno contro uno.

Nonostante le difficoltà nel contenere i rimbalzi offensivi degli avversari, Santarcangelo trova buone soluzioni nella metà campo offensiva. Con il passare dei minuti, però, Roseto aumenta l’intensità difensiva, mettendo in difficoltà la circolazione di palla dei gialloblù. Le numerose palle perse permettono ai padroni di casa di sviluppare situazioni di contropiede e di ribaltare l’inerzia della partita. Nell’ultimo quarto arriva la reazione di Santarcangelo, che prova a ricucire il divario e a rientrare in partita. Roseto riesce tuttavia a gestire il vantaggio, difendendo con efficacia nei possessi decisivi e conquistando la vittoria per 81-73. Sul piano individuale spicca la prestazione offensiva di Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell’incontro per gli Angels con 32 punti. In doppia cifra anche Nicola Amaroli, autore di 13 punti, e Lorenzo Ricci, che chiude a quota 11.



Under 17 Eccellenza

BSL San Lazzaro-Angels/Rbr 88-61 (26-19; 47-37; 68-50)



BSL San Lazzaro: Piras 2, Zaffarani 21, Fabbretti 3, Steccanella 3, Bertocchi 19, Lacchei 7, Grilli 9, Monthe Fangoum 7, Negrini 5, Torrazza 4, Coronelli 4, Monti 4. All: Tomaselli

Angels/Rbr: Valdinoci Benelli, Crescenzio, Giovannini, Pivetti 18, Mor Ndiaye, Bontempi 13, Petcov 3, Balducci 2, Luppino 17, Vergine 6, Angelilli 2, Ceccarelli. All: Brugé

Trasferta complicata per l’Under 17 Eccellenza di coach Simone Brugè e del vice Alessandro Gentili, sconfitta 88-61 sul campo della BSL San Lazzaro. I padroni di casa partono con maggiore efficacia offensiva, chiudendo il primo quarto avanti 26-19. Santarcangelo prova a rimanere a contatto nel secondo periodo, trovando 18 punti offensivi e contenendo parzialmente il divario. All’intervallo lungo il tabellone segna 47-37 per San Lazzaro, con gli Angels ancora a dieci lunghezze di distanza. La svolta arriva nella seconda metà di gara.

BSL mantiene continuità in attacco, mentre i gialloblù faticano maggiormente a trovare la via del canestro. Il terzo periodo si chiude sul 21-13, portando il vantaggio dei padroni di casa a 18 punti. Anche nell’ultimo quarto San Lazzaro riesce ad allungare, imponendosi 20-11 nel parziale e fissando il risultato finale sull’88-61. Per Santarcangelo il miglior marcatore è Marco Pivetti con 18 punti, seguito da Cristian Luppino con 17 e Simone Bontempi con 13. I tre giocatori realizzano complessivamente 48 dei 61 punti della formazione gialloblù.





