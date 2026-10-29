Basket giovanile Angels/Rbr, cadono Under 19 e Under 17

La formazione di Tassinari sconfitta nel derby di Forlì, quella di Brugè a domicilio dalla Vis 2008 Ferrara

Per la prima volta in questo inizio di stagione, nessuna delle due formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr è riuscita purtroppo nella missione di portarsi a casa i due punti al termine dei rispettivi incontri: l'Under 19, infatti, sfiora solamente il colpaccio a Villa Romiti contro i padroni di casa dell'OneTeam Forlì, trionfanti 81-75, mentre l'Under 17 cade in casa, 55-83, contro la capolista Vis 2008 Ferrara. U17 che, nella serata di Halloween, sarà impegnata lontano da casa contro il BSL San Lazzaro, sabato 31 ottobre alle 18:30; trasferta anche per i clementini dell'U19, lunedì 2 novembre alle 18, contro Roseto Baskt Academy.



Under 19 Eccellenza



OneTeam Forlì-Angels/Rbr 81-75 (25-22; 50-43; 70-55)



OneTeam Forlì: Riboni 19, D. Mantovani, Giudici 5, Costabile, Puccia Modica 10, T. Mantovani 5, Osas 10, Rusticali, Pilla 5, Marcantoni 8, Osayomwanbo 10, Mustapha 9. All: Machado



Angels/Rbr: Almasi 6, Trevisani 2, Tassani 7, Luppino, Ugliola, Ruggeri 29, Valdinoci Benelli, Longo 5, Tura 8, Pennisi 6, Frisoni, Ricci 12. All: Tassinari

Si chiude con una sconfitta per 81-75 la trasferta dell'Under 19 Eccellenza sul campo di OneTeam Basket Forlì, al termine di una partita intensa nella quale i ragazzi di coach Tassinari hanno provato fino agli ultimi minuti a rimettere in discussione il risultato. L'incontro si apre su ritmi offensivi elevati, con entrambe le squadre capaci di trovare continuità nella metà campo avversaria. Forlì fa valere la propria fisicità soprattutto a rimbalzo, conquistando un numero sensibilmente superiore di palloni sotto i tabelloni.

Gli Angels rispondono sfruttando le caratteristiche dei propri esterni, in particolare Mattia Ruggeri, efficace nelle situazioni di uno contro uno sia fronte che spalle a canestro. I padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 25-22 e mantengono il vantaggio anche nel secondo periodo, andando all'intervallo lungo sul 50-43. La svolta arriva nella terza frazione, quando Forlì aumenta l'intensità e costruisce il primo vero allungo della serata. Il vantaggio dei padroni di casa raggiunge i 17 punti, prima del gioco da tre punti di Filippo Longo sulla sirena, che permette agli Angels di chiudere il periodo sul 70-55.

Nell'ultimo quarto Santarcangelo cambia passo, alzando l'intensità e trovando maggiore efficacia offensiva. La formazione gialloblù recupera progressivamente terreno fino a riportarsi a quattro lunghezze di distanza, riaprendo una partita che sembrava indirizzata. Nel finale, però, le difficoltà nel trovare il canestro nei possessi decisivi impediscono di completare la rimonta. La gara termina 81-75, con gli Angels che conquistano l'ultimo parziale per 20-11. A livello individuale spicca la prestazione di Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell'incontro con 29 punti. In doppia cifra anche Lorenzo Ricci, autore di 12 punti.



Under 17 Eccellenza



Angels/Rbr-Vis 2008 Ferrara 55-83 (11-20; 18-49; 36-62)



Angels/Rbr: Valdinoci, Crescenzio, Giovannini 2, Pivetti 9, Ndiaye 4, Bontempi 4, Petcov 2, Balducci 4, Luppino 13, Angelilli 13, Vergine 4, Ceccarelli. All: Brugé



Vis 2008 Ferrara: D'Aquino 13, Shetiwy 10, Bedini 17, Cappozzo 8, Diaw 17, Palozzo 7, Stefanini 5, Magagnotti 4, Magnoni 2, Leprini, Malaguti. All: Santi



Sconfitta casalinga per l'Under 17 Eccellenza degli Angels Santarcangelo, che domenica 25 ottobre cede alla Vis 2008 Ferrara con il punteggio di 83-55. La formazione ferrarese prende il controllo dell'incontro già nella prima frazione, chiusa sul 20-11, e consolida il proprio vantaggio nel secondo quarto, durante il quale gli Angels faticano a trovare continuità offensiva. Il parziale di 29-7 permette alla Vis di andare all'intervallo lungo avanti 49-18, indirizzando in maniera significativa la gara. Al rientro dagli spogliatoi Santarcangelo mostra una risposta diversa, riuscendo ad aumentare la produzione offensiva e a giocare un terzo quarto più equilibrato. I gialloblù realizzano 18 punti contro i 13 degli avversari, aggiudicandosi la frazione e riducendo il distacco sul 62-36.

Nell'ultimo periodo gli Angels mantengono una maggiore continuità realizzativa rispetto al primo tempo, mettendo a referto altri 19 punti. Ferrara, però, gestisce il vantaggio costruito nei primi venti minuti e chiude l'incontro sull'83-55. Le statistiche evidenziano soprattutto la differenza nell'efficacia del tiro da due punti: Ferrara chiude con il 55% (34/62), contro il 43% (17/40) di Santarcangelo.

Un dato che, insieme al divario maturato nella prima metà di gara, contribuisce a spiegare il risultato finale. Sul piano individuale, i migliori realizzatori degli Angels sono Cristian Luppino e Davide Angelilli, entrambi con 13 punti. Seguono Marco Pivetti con 9 e gli altri contributi distribuiti tra i giocatori impiegati. Una partita dalla quale ripartire, lavorando sulla continuità nell'arco dei quaranta minuti e sulla capacità di mantenere equilibrio anche nei momenti di difficoltà.