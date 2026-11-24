Basket giovanile Angels/RBR, Under 19 e Under 17 a mani vuote

La squadra di coach Tassinari, ancora seconda in classifica, scivola 90-80 in casa della Basket Jesi Academy. Quella di Brugè crolla in casa con Fidenza

Brusco stop per le formazioni giovanili d'Eccellenza Angels/Rbr, che non riescono a replicare le ottime prestazioni dei weekend precedenti, perdendo i rispettivi incontri: l'Under 19 di coach Tassinari, ancora seconda in classifica, scivola 90-80 in casa della Basket Jesi Academy.

Non perde posizioni nel proprio girone nemmeno l'Under 17 che, però, non riesce a superare in casa la Pall2014 Fulgor Fidenza, trionfante al PalaSGR per 70-85. U17 che avrà la possibilità di guadagnare punti in classifica, venerdì 27 novembre alle 18:30, sul campo della Raggisolaris Academy Faenza. Torna a giocare tra le proprie mura amiche l'U19, lunedì 30 novembre alle 21, contro la capolista OneTeam Forlì.



Under 19 Eccellenza



Basket Jesi Academy-Angels/Rbr 90-80 d.t.s (25-34; 41-45; 58-54; 75-75)

Basket Jesi Academy: Tamiozzo 11, Despaigne 3, Grifoni 6, Buscarini 26, Loccioni, Falaschini 12, Spernanzoni, Maggioli 8, Salvati 2, Ballanti 11, Socci 7, Mawulolo Sorou 4. All: Meraniù

Angels/Rbr: Almasi 5, Trevisani, Tassani 7, Luppino, Ugliola N.E, Ruggeri 25, Longo 13, Tura 3, Amaroli 7, Pennisi 4, Ricci 14, Della Chiesa 2. All: Tassinari



L’Under 19 Eccellenza cede 90-80 dopo un supplementare sul campo del Basket Jesi Academy, nella gara di lunedì 23 novembre. Gli Angels segnano 34 punti nel primo quarto e chiudono il periodo avanti di nove (25-34). Jesi accorcia prima dell’intervallo (41-45) e passa in vantaggio nel terzo periodo, chiuso sul 58-54. La Dulca recupera i quattro punti di distacco nell’ultimo quarto e porta la partita al supplementare sul 75-75.

Nei cinque minuti aggiuntivi Jesi firma un parziale di 15-5 e si prende la vittoria. Mattia Ruggeri è il miglior marcatore di Santarcangelo con 25 punti e 6/6 ai liberi, seguito da Lorenzo Ricci con 14 e Filippo Longo con 13. Per Jesi Tristan Buscarini chiude con 26 punti. Ora testa alla prossima partita contro OneTeam Forlì che si giocherà mercoledì 9/12 al PalaSGR, e il match determinerà il posizionamento di fascia per la seconda fase.



Under 17 Eccellenza



Angels/Rbr-Pall2014 Fulgor Fidenza 70-85 (18-19; 39-48; 51-62)

Angels/Rbr: Giovannini, Crescenzio, Pivetti 2, Ndiaye 5, Bontempi 17, Petcov, Ruggeri 7, Luppino 15, Del Core 9, Angelilli 8, Vergine 7, Ceccarelli. All. Brugè

Pall2014 Fulgor Fidenza: Kotlar 2, Lena 5, Mattei, Viappiani 3, Baccosi 6, Marmiroli 9, Tomasi 20, Rizzato 8, Muleba 27, Kamissoko 5. All: Marello

L’Under 17 Eccellenza degli Angels Santarcangelo perde in casa contro la Fulgor Fidenza nella gara di sabato 21 novembre. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 18-19, gli ospiti allungano nel secondo periodo con un parziale di 29-21 e vanno all’intervallo avanti 48-39. Fidenza porta il vantaggio in doppia cifra alla fine del terzo quarto (62-51) e chiude sull’85-70.

Simone Bontempi, con 17 punti, è il miglior marcatore degli Angels, seguito da Cristian Giorgio Luppino con 15. Per la Fulgor, Nathan Donel Blaise Muleba e Samuele Tomasi segnano rispettivamente 27 e 20 punti.

