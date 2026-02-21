Anticipi di Promozione, lo Spiv "ammazza" grandi: battuta la Savignanese

Il Misano, domani in casa con il Cervia, ha l'occasione per riallungare. Gambettola sconfitto in casa

5 punti portati via al Misano e 5 portati via alla Savignanese: il San Pietro in Vincoli si conferma squadra "ammazza" grandi e nell'anticipo odierno regola 2-0 la Savignanese. Domani il Misano è atteso dalla sfida in casa della terza in classifica, il Cervia, e in caso di vittoria potrà allungare in vetta a +7, mettendo una seria ipoteca sul risultato finale del campionato. Il Gambettola, invece, perde 1-0 in casa con il Bagnacavallo che torna in lziza per i playout. Occasione d'oro per il Bellaria Igea Marina: battere domani il Diegaro in casa e portarsi a -2 dalla salvezza diretta. Le emozioni, nel girone D, sembrano proprio non mancare.

Spiv - Savignanese 2-0

SPIV: Baldassarri, Maretti (44' st Bedei), Gollinucci, Lombardi, Zoli, Boschi, Montanari Gatti (15' st Agostini), Zoffoli, Curella (27' st Luzi), Ulivieri (36' st Tombetti), Montemaggi. A disp.: Santillo, Brandolini, Castagnoli, Gambini, Otoe. All.: Biserni.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Tisselli, Lombardi, Altieri (41' st Magnani), Nicolini (7' st Bottini), Angeli (33' st Alberighi), Gravina (18' st Galassi), Bullini (35' st Stambolla). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Bernardi. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 5' st Curella, 40' st Gollinucci.

AMMONITI: Boschi, Nicolini.

ESPULSI: 35' st Tisselli.

Gambettola - Bagnacavallo 0-1

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (38' st Rabello), Zannoli (13' st Rushiti), Diedhiou (13' st Marfella), Raimondi, Cicognani, Camaj, Chiaruzzi, Longobardi, Noschese, Pertutti. A disp.: Smeraldi, Piraccini, Loreto, Dhepa, Thiaw, Orioli. All.: Rossi.

BAGNACAVALLO: Galegati, Stanghellini, Domi, Bernabei, Bucci, Zalambani, Regoli, Mazzotti, Bejaoui, Calderoni, Camara. A disp.: Minardi, Rondinelli, El Gharras, Gasparri, Bravi, Piva, Gardini. All.: Neri.

ARBITRO: Addison Pantera di Faenza.

RETI: 34' st Stanghellini.

AMMONITI: Marconi, Noschese.

ESPULSI: 41' st Cicognani.