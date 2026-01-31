Anticipo di Eccellenza, colpo Russi a spese del Futball Cava Ronco Forlì (2-0)

Decide Magrini, con gol e assist

Russi - Fcr Forlì 2-0

RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Brigliadori (41' st Fiori), Villa, Grazhdani (23' st Battiloro), Zela (27' pt Venturi), Saporetti. A disp.: Gardini, Berto, Teleku, Santomauro, Ferunaj, Cepa. All.: Ferrario.

FCR: Carroli, Sango (36' st Magnani), Raggi, Bergamaschi, Lambertini, Stucchi, Pascucci, Eleonori (35' st Farabegoli), Casadei, Salomone, Guiebre (14' st Parlanti). A disp.: Alpi, Mantovani, Medri, Delvecchio, Garavini, Ferrari. All.: Mordini.

ARBITRO: Laudadio di Matera.

RETI: 31' st Magrini, 48' st Battiloro.

AMMONITI: Bergamaschi, Lambertini, Venturi, Magrini.

RUSSI Il Russi ospita il Cava Ronco in una partita ricca di ex, dal più recente Salomone passando per Bergamaschi, Garavini e Ferrari. Il campo di gioco, condizionato dalle recenti piogge, rende subito il match molto fisico e di carattere mettendo in secondo piano il bel gioco e la tecnica. Poche le emozioni nella prima frazione di gioco, si segnala l’intervento di Carroli su un tiro al limite dell’area di Saporetti. Tutto succede nella seconda parte della gara: al 76’ Magrini dalla destra disegna una parabola che si confonde tra un cross ed un tiro, palla che supera l’estremo difensore ospite e si insacca in rete tra il palo e la traversa. Russi in vantaggio; gli ospiti alzano il ritmo nel tentativo di pareggiare i conti, sfruttano una serie di calci d’angolo per rendersi pericolosi, ma la difesa arancione è sempre attenta a non farsi sorprendere. I padroni di casa quindi ne approfittano per trovare il raddoppio, ancora Magrini sulla destra, scarica a centro area per Battiloro che da buona posizione deposita la palla a fil di palo alla destra di un impotente Carroli. Partita che si conclude dunque sul 2-0 per i Falchetti, che tornano alla vittoria.