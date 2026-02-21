Anticipo di Eccellenza: il Solarolo di Montalti supera 1-0 il Futball Cava Ronco

Decide un gol di Mongardi all'88'

Solarolo - Futball Cava Ronco Forlì 1-0

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Perdisa, Savini (34' st Menicucci), Mongardi, Nastase, Oppon (46' st De Marco), Costa (39' st Longo), Andreoli, Magri, Santucci (29' st Protti). A disp.: Zannoni, Karaj, Cuomo, Piroddi, Solaroli. All.: Montalti.

FCR FORLI: Carroli, Ferrari, Marocchi, Pascucci (11' st Sango), Lambertini, Stucchi, Delvecchio (43' st Farabegoli), Garavini (27' st Franchini), Casadei (15' st Magnani), Salomone, Guiebre (15' st Parlanti). A disp.: Alpi, Melandri, Medri, Mantovani. All.: Mordini.

ARBITRO: Oliva di Nocera Inferiore.

RETI: 43' st Mongardi.

AMMONITI: Lambertini, Mordini, Savini, Casadei, Mongardi, Farabegoli.

SOLAROLO Il Solarolo penultimo in classifica continua a credere nella salvezza e conquista una grande vittoria contro il Futball Cava Ronco Forlì. Poco brillante oggi la squadra di Mordini, che lascia l'iniziativa ai padroni di casa: facili le parate di Carroli al 3' su Magri e al 22' su Nastase. Al 34' il portiere forlivese respinge il tiro da posizione defilata di Oppon, Andreoli sul tap-in calcia alto. A inizio ripresa il portiere ospite è decisivo sul tiro ravvicinato di Santucci. Carroli è ancora decisivo al 28', quando ipnotizza Hudu da pochi passi, il tap-in di testa di Magri è respinto da Sango sulla linea. Quando il pari sembra scritto, Menicucci batte un calcio di punizione, Mongardi sbuca e segna di testa.