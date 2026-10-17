Anticipo di Promozione Girone D: sorride la Stella, battuto il San Pietro in Vincoli (3-0)

Apre Fantini, poi bis di Greppi ed euro gol di Zavaglia

Stella - Spiv 3-0

STELLA: Temeroli, Maioli, Bacchini (16' st Zavaglia), Belicchi (37' st Baroni), Alvisi, Chiussi, Betti, Arcangeli (39' st Ferraro), Fantini, Marchini (31' st Zavoli), Greppi (25' st Cristiani). A disp.: Ferri, Donati, Arduini, Piastra. All.: Bianchi.

SPIV: La Ganga, Mazzavillani, Petrini (12' st Giacalone), Felli (15' st Fiumi), Morini, Manfredi, Brandolini, Ferunaj (12' st Emiliani), Tombetti, Guarino (12' st Ponticelli), Montemaggi. A disp.: Santillo, Castagnoli, Contini, Farfaneti, Maltoni. All.: Tassani.

ARBITRO: Calabrese di Bologna.

RETI: 36' pt Fantini, 5' st Greppi, 18' st Zavaglia.

AMMONITI: Betti, Arcangeli.

ESPULSI: 33' st Morini, 49' st Ponticelli.

RIMINI La Stella trova una preziosa vittoria nell'anticipo con lo Spiv. Prima occasione per Greppi, che da due passi spreca, su cross da sinistra di Arcangeli. Al 30' Marchini devia un tiro di Betti in gol, l'arbitro annulla per fuorigioco. La sblocca Fantini al 36' con un destro dal limite dell'area che si infila nell'angolino. A inizio ripresa spunto di Arcangeli sulla sinistra, Marchini controlla e appoggia a Greppi, che batte imparabilmente La Ganga. Il tris è una perla di Zavaglia: cross respinto dalla difesa, il neo entrato stoppa con la suola e inventa un destro che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Nella parte finale lo Spiv rimane in nove e spreca un rigore, calciandolo a lato.