Il Cervia c'è: nell'anticipo Bellaria Igea Marina battuto 2-1
Decidono le reti di Stucchi e Altieri
Cervia United - Bellaria 2-1
CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (33' st Gollinucci), Ndreu (11' st Valdinoci), Vesi, Stucchi (40' st Tombetti), Tisselli, L.Merloni, Bolognesi, Petricelli (23' st Zoffoli), Diop (12' st Altieri). A disp.: Morigi, Omokaro, B.Merloni, Vidali. All.: Biserni.
BELLARIA: Fabbri, Grossi, Di Gilio, Pianini (10' st Casali), Grieco, Zamagni, Alvisi (28' st Gia.Candido), Quarta, Vitali, Muci, Lorenzini (15' st Giunchi). A disp.: Ramenghi, Pasolini, M.Cordatore, S.Cordatore, Crescenza, Giu.Candido. All.: Buda.
ARBITRO: Renzi di Imola.
RETI: 43' pt Stucchi, 16' st Altieri, 43' st aut.Vesi.
AMMONITI: Boschi, ALtieri, Alvisi, Pianini.
CERVIA Bomber Stucchi e Altieri regalano al Cervia la vittoria nell'anticipo. Per il Bellaria è la terza sconfitta consecutiva.