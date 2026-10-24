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Il Cervia c'è: nell'anticipo Bellaria Igea Marina battuto 2-1

Decidono le reti di Stucchi e Altieri

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
24 ottobre 2026 17:24
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Il Cervia c'è: nell'anticipo Bellaria Igea Marina battuto 2-1 - Bellaria Igea Marina 1956 FACEBOOK
Bellaria Igea Marina 1956 FACEBOOK
Bellaria Igea Marina
Sport
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Cervia United - Bellaria 2-1

CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (33' st Gollinucci), Ndreu (11' st Valdinoci), Vesi, Stucchi (40' st Tombetti), Tisselli, L.Merloni, Bolognesi, Petricelli (23' st Zoffoli), Diop (12' st Altieri). A disp.: Morigi, Omokaro, B.Merloni, Vidali. All.: Biserni.

BELLARIA: Fabbri, Grossi, Di Gilio, Pianini (10' st Casali), Grieco, Zamagni, Alvisi (28' st Gia.Candido), Quarta, Vitali, Muci, Lorenzini (15' st Giunchi). A disp.: Ramenghi, Pasolini, M.Cordatore, S.Cordatore, Crescenza, Giu.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: Renzi di Imola.

RETI: 43' pt Stucchi, 16' st Altieri, 43' st aut.Vesi.

AMMONITI: Boschi, ALtieri, Alvisi, Pianini.

CERVIA Bomber Stucchi e Altieri regalano al Cervia la vittoria nell'anticipo. Per il Bellaria è la terza sconfitta consecutiva.

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