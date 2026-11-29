Taglio del nastro "Anticonformista e indipendente": Coriano omaggia Gianna Preda, storica giornalista di destra

Inaugurata anche una mostra fotografica dedicata all'illustre intellettuale, cittadina di Coriano

"Un omaggio alla memoria, al talento e alla personalità di una illustre concittadina, una donna dal carattere forte, che ha lasciato un segno nella storia del giornalismo italiano". Così l’amministrazione comunale di Coriano introduce l'intitolazione a Gianna Preda, pseudonimo di Maria Giovanna Pazzagli (1921–1981), della sala riunioni della Biblioteca comunale “G. A. Battarra”. La cerimonia si è tenuta questa mattina (29 novembre), con la contestuale inaugurazione della mostra fotografica e documentaria “Gianna Preda: una penna scomoda e libera”, dedicata alla sua vicenda umana e professionale.

Alla cerimonia sono intervenuti il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, la senatrice e vicesindaca Domenica Spinelli, l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia e il prefetto Giuseppina Cassone. Erano presenti anche Giacomo Predassi, figlio di Gianna Preda, Franco Cavalli, consigliere dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, alcuni sindaci della provincia di Rimini e altre autorità civili e militari. "L’intitolazione, autorizzata dalla Prefettura di Rimini il 9 settembre 2024, rappresenta un importante riconoscimento alla figura di una donna che ha attraversato alcune delle stagioni più significative della storia politica e culturale italiana del Novecento, distinguendosi per il carattere anticonformista, la tenacia e l’indipendenza di giudizio", chiosa l'amministrazione comunale.