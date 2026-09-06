Antonelli da 19esimo a primo: trionfo a Monza. Festa italiana e anche sammarinese

Il pilota Mercedes compie una grande rimonta

Impresa storica di Kimi Antonelli, sammarinese d'adozione. Il pilota Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gp d'Italia a Monza dopo essere partito dal fondo, dalla diciannovesima piazza. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell. Terzo sul podio è Max Verstappen con la Red Bull. Alle sue spalle si sono classificate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton ha chiuso sesto con la Ferrari, unica al traguardo dopo l'incidente che ha messo fuori causa Charles Leclerc al quarto giro. In partenza i due piloti si erano dati battaglia e Leclerc aveva costretto Hamilton a un'escursione sulla ghiaia. La Ferrari archivia un gran premio deludente, ma l'Italia festeggia comunque: un italiano torna così a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Prima di Kimi Antonelli l'impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari.